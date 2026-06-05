Crisis política: Menem se niega a velar al Indio, Milei cajonea designación y Bullrich apuesta a la presidencia

El gobierno de Javier Milei enfrenta múltiples crisis: Menem se niega a velar al Indio en el Congreso, Mahiques confirma el cajoneo de una designación clave, y Patricia Bullrich se corre de la Ciudad para buscar la presidencia. Además, el Ejército cuestiona un acuerdo con Estados Unidos.

En un clima de alta tensión política , el gobierno nacional enfrenta una serie de crisis que ponen en jaque la autoridad del presidente Javier Milei .

El primero de los episodios se desató cuando el expresidente Carlos Menem se negó a velar al Indio en el Congreso, lo que generó un fuerte roce interno en la coalición gobernante. Según fuentes de la Casa Rosada, la decisión de Menem fue interpretada como un gesto de deslealtad y desencadenó una crisis que amenaza con fracturar al oficialismo.

Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Mahiques, confirmó que Milei va a cajonear la designación de la cuñada de Alconada Mon, una maniobra que busca calmar a los sectores más duros del partido pero que también incrementa la fricción con el ala moderada. Mientras tanto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, le avisó a Jorge Macri que se corre de la Ciudad de Buenos Aires, afirmando: 'No hice 50 años de política para terminar cambiando veredas'.

Esta movida parece indicar que Bullrich se prepara para una candidatura presidencial, ya que en privado ha señalado que está frente a su última oportunidad y que quiere jugar arriba. En el ámbito legislativo, la sesión de este jueves se vivió como una dura derrota para la Rosada, y analistas consideran que la autoridad de Milei quedó seriamente dañada.

La falta de apoyo en temas clave ha puesto en evidencia las debilidades del gobierno y la fragmentación de su base política. Además, en el Ejército se respira un clima de confusión tras el acuerdo firmado por Carlos Presti con Estados Unidos. El pacto, que incluye apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación, ha sido criticado por su falta de claridad y por la mala comunicación de sus términos.

Voces militares advierten que el acuerdo puede comprometer la soberanía nacional y exigen una revisión urgente. Estas crisis simultáneas han generado un escenario de incertidumbre en el gobierno, que deberá tomar decisiones rápidas para evitar un colapso mayor. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof, tras su viaje a Corrientes, se muestra optimista sobre un posible acuerdo con el radicalismo, lo que podría reconfigurar el mapa político de cara a las próximas elecciones.

La novela en torno al periodista Adorni también parece llegar a su fin, aunque con un costo político significativo para el oficialismo. En resumen, la política argentina atraviesa uno de sus momentos más convulsos, con múltiples frentes de conflicto que ponen a prueba la capacidad del gobierno para mantenerse unido y llevar adelante su agenda.

La situación de Menem, la designación cajoneada, la salida de Bullrich de la Ciudad y el acuerdo militar son solo algunos de los temas que marcarán la agenda de las próximas semanas





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menem Milei Bullrich Crisis Política Acuerdo Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patricia Bullrich suena con fuerza para acompañar a Javier Milei en las eleccionesA pesar de la interna, el nombre de Patricia Bullrich suena con fuerza para acompañar a Javier Milei en las elecciones. La sorpresa de Victoria Villarruel., una consultora midió a los principales referentes de los distintos espacios políticos para acompañar a quienes, se prevé, encabezarán las principales fórmulas.

Read more »

Cuál era la ideología política del Indio Solari y qué opinaba de Javier MileiEl exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era un artista comprometido que no esquivaba el debate sobre lo público.

Read more »

Las impopulares decisiones del Gobierno de Javier Milei ante la muerte de Indio SolariEn medio del silencio oficial, trascendieron algunas definiciones de Casa Rosada respecto a la despedida del ídolo nacional.

Read more »

Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari: los motivosEl titular de la Cámara de Diputados ratificó la negativa de abrir el Congreso para la despedida del ídolo popular.

Read more »