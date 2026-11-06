Crisis política en Chile por indultos y reducción de condenas

El presidente José Antonio Kast enfrenta rechazo masivo tras reducir condenas a 56 delincientes. Movilizaciones feministas exigen responsabilidad política por impunidad.

La administración del presidente chileno José Antonio Kast atraviesa una profunda crisis política tras la controversial reducción de condenas para 56 individuos involucrados en crímenes graves, incluyendo abusos sexuales a menores y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Esta decisión ha detonado una ola de indignación transversal en la sociedad chilena, movilizando a colectivas feministas, organizaciones de derechos humanos y hasta a partidos tradicionales de derecha, quienes han calificado el hecho como una política de negacionismo e impunidad institucional. La Defensoría de la Niñez y partidos como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI) han manifestado su firme rechazo, acelerando la caída en la aprobación presidencial, que hoy se sitúa apenas en un 25 por ciento según varias encuestadoras.

Mecanismo legal y rechazo judicial

El núcleo de la controversia reside en la interpretación aplicada por el Ministerio de Justicia bajo la dirección del ministro Fernando Rabat, quien sostuvo que los decretos de reducción respondían estrictamente a un marco legal vigente sin margen de otra opción. Sin embargo, diversos fallos judiciales han confirmado que la reducción de condena es una facultad discrecional del Ministerio, lo que implica que la entidad tiene la potestad legal para rechazar tales solicitudes. Esta discrepancia entre la narrativa oficial y la realidad jurídica ha generado una intensa crítica por parte de medios independientes y expertos legales, quienes argumentan que la administración optó por una vía que minimizaba la gravedad de las acciones, ignorando las reservas discrecionales existentes para proteger a la sociedad y a las víctimas.

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Posiciones de víctimas y organizaciones

Macarena Asenjo Segovia, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ha liderado las acusaciones directas contra el ministro Rabat y el presidente Kast, calificando la liberación de 56 pederastas y dos torturadores cómplices de la dictadura como una decisión consciente y no un error administrativo. Asenjo exige la salida inmediata del titular de Justicia, señalando que la agenda del gobierno prioriza la impunidad y reivindica el régimen de Augusto Pinochet, desmintiendo así las promesas de seguridad durante la campaña electoral. La activista subraya la falta de empatía y la negación del delito, advirtiendo que la liberación de individuos con informes periciales que advertían su riesgo de reincidencia como abusadores sexuales constituye un peligro grave para las mujeres y niñas, especialmente cuando la violencia sexual ocurre mayoritariamente en entornos cercanos y familiares.

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Impacto social y respuesta gubernamental

Frente a la presión, la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ha limitado su respuesta a ofrecer apoyo psicosocial a las víctimas, una medida que ha sido criticada por Francisca Droguett, de Feministas del Abya Yala, como insuficiente e inapropiada dado que estos espacios coinciden con los que devuelven agresores a la calle. Droguett denuncia que la administración ha optado por la revictimización y la impunidad, destacando que incluso se exigió la salida del subsecretario de justicia por un error administrativo relacionado con un video explicativo, mientras se mantenía a Rabat a pesar de su rol central en las liberaciones. La movilización social se intensifica con la participación de familiares y víctimas directas, quienes llevan dos semanas en las calles exigiendo una condena clara por parte del gobierno y un pedido de disculpas que hasta el momento no ha sido emitido.

Consecuencias políticas y próximas acciones

La crisis se agrava por la pérdida de respaldo transversal, con índices de desaprobación que superan el 64 por ciento y otras consultoras que registran solo un 22,1 por ciento de aprobación para Kast. José Antonio Kast ha afirmado asumir una responsabilidad política por los hechos, pero su decisión de no destituir al ministro Rabat ha sido interpretada como una negación de cualquier costo real por la política de indultos. La resistencia del movimiento feminista chileno, autónomo y estructural, continúa desplegándose en espacios laborales, educativos y públicos, planteando una confrontación directa con la agenda de ultra derecha del gobierno. Se espera que las movilizaciones persistan hasta que se clarifiquen los costes políticos de estas decisiones y se establezcan mecanismos que salvaguarden la memoria histórica y la seguridad de las víctimas de abusos y crímenes de lesa humanidad.