El informe de Unicef Argentina revela un aumento histórico en la ansiedad y la malnutrición infantil. La crisis económica obliga a familias a depender de alimentos ultraprocesados, con graves consecuencias a largo plazo.

La situación crítica de la niñez y adolescencia en Argentina ha alcanzado niveles sin precedentes según el relevamiento Unicef Argentina . El organismo publicó la encuesta Situación de la niñez y adolescencia , que expone cómo el ajuste económico implementado por el Gobierno de Milei está generando un desgaste social irreversible. Los datos confirman que la retirada del Estado y la presión del mercado han trasladado la carga de la supervivencia hacia las familias, afectando especialmente a las mujeres y a la salud física y mental de los menores.

Impacto directo en la alimentación y salud

La evidencia recopilada indica que uno de cada diez niños y adolescentes dejó de realizar una comida completa por falta de recursos económicos. La especialista en nutrición Sergio Snieg advierte que el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado drásticamente. Más del 35 por ciento de las calorías diarias que ingiere la población infantil proviene de productos chatarra, los cuales son calóricos pero nutricionalmente vacíos.

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Este fenómeno ha derivado en lo que los expertos denominan desnutrición oculta. Los menores consumen harinas y azúcares baratos para llenar el estómago, pero sus cuerpos y cerebros siguen necesitando hierro, calcio, proteínas y vitaminas esenciales. Como resultado, aproximadamente el 40 por ciento de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad, una cifra que se destaca como la más elevada de toda la región latinoamericana.

Carga desproporcionada sobre las madres

La estructura familiar actual muestra una desigualdad clara en la distribución de la pobreza. Según los datos, el 68 por ciento de las mujeres que son jefas de hogar no recibe una cuota alimentaria de manera regular. El caso de Virginia , habitante de San Fernando , ilustra esta realidad. Ella cría sola a cuatro hijos de 17, 14, 12 y 7 años mientras trabaja como operaria en una fábrica que amenaza con cerrar.

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Virginia reporta que sus hijos sufren sobrepeso debido al consumo exclusivo de alimentos baratos y ultraprocesados. Además, la falta de oportunidades ha desmotivado a los jóvenes; el menor de la familia, antes lleno de alegría, ha dejado de querer asistir al colegio. Virginia señala que los adultos tienen menos tiempo disponible para el cuidado porque deben trabajar más horas para pagar deudas, lo que deja a los niños más solos.

Epidemia de malestar emocional juvenil

La crisis económica no solo afecta la nutrición, sino también la estabilidad psicológica de los jóvenes. Los indicadores de malestar emocional han alcanzado sus valores más altos desde que Unicef comenzó a medirlos en 2022. El 36 por ciento de los adolescentes de 13 a 17 años declaró sentirse ansioso, el 30 por ciento se encuentra angustiado y el 18 por ciento padece de depresión.

La antropóloga Maitén Sanguinetti analiza este escenario indicando que la falta de adultos disponibles en el hogar convierte a la casa en un bunker. El 29 por ciento de los hogares ha cesado las actividades deportivas o culturales, espacios donde los niños interactúan con otros adultos como profesores o abuelos. Esta pérdida de redes de contención dificulta la proyección de futuro, enseñando a los jóvenes que planificar no tiene sentido en un contexto de inestabilidad.

El rol esencial de las escuelas públicas

En este contexto, las instituciones educativas enfrentan el desafío de suplir carencias que exceden lo académico. Mariela , profesora en una escuela pública, destaca que los paros docentes han afectado indirectamente a los adolescentes, quienes encuentran en la escuela un refugio seguro. Muchos estudiantes pasan el día solos en casa o se encargan del cuidado de hermanos menores y tareas domésticas.

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La figura del maestro se vuelve crucial para estos niños, que carecen de redes de apoyo familiar sólidas. Mariela enfatiza que, aunque la lucha por un salario digno para el magisterio es necesaria, el primer afectado de cualquier interrupción escolar es el alumno. La escuela representa el único espacio de estabilidad y contención para una generación que enfrenta una hipoteca biológica y emocional impuesta por la crisis estructural.