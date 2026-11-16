Crisis laboral en Argentina: Cepas y quiebras dominan el panorama

El informe de Cepa revela un aumento del 32% en conflictos laborales en 2026. Las quiebras y cierres superan el 39%, concentrándose en la región centro del país.

El Centro de Economía Política Argentina ( Cepa) ha publicado un informe detallado que evidencia un incremento significativo en la conflictividad laboral a lo largo de 2026. Los datos muestran que los casos de despidos masivos, suspensiones y cierres definitivos han alcanzado niveles críticos en diversas empresas del país. Este fenómeno refleja una profundización de la crisis económica y una transformación en la naturaleza de los reclamos sindicales y empresariales.

Región centro lidera la conflictividad

La región centro concentra casi el 55% del total de los conflictos laborales de mayor relevancia según el relevamiento. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos lideran esta tendencia negativa. En Buenos Aires se registraron 266 conflictos, mientras que Santa Fe reportó 99 casos. Córdoba contabilizó 66 conflictos laborales, y Entre Ríos sumó 37 casos documentados. Esta distribución geográfica resalta la vulnerabilidad de los centros industriales más importantes del país.

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Aumento del 32% en casos de despido

La litigiosidad laboral se intensificó notablemente después de las elecciones de medio término celebradas el 26 de octubre de 2025. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, el promedio mensual fue de 25 casos. Sin embargo, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, este promedio aumentó a 33 casos mensuales. Esto representa un salto interanual del 32% en la incidencia de problemas laborales. El informe indica que estos números constituyen un piso de conflicto, ya que solo incluyen episodios con difusión pública en medios y publicaciones sindicales.

Quiebras y cierres superan el 39% en 2026

Los desenlaces más graves han ganado peso considerablemente frente a los despidos y suspensiones iniciales. Los cierres de plantas, quiebras y concursos preventivos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos en 2024 al 17,6% en 2025. En lo que va de 2026, esta figura alcanza el 39,9% del total. En el segundo semestre de 2026, más de la mitad de los conflictos relevados, específicamente el 56,5%, correspondieron a cierres, quiebras o concursos preventivos. Al menos 46 firmas comenzaron con crisis laboral y terminaron en cierre o concurso.

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Impacto directo en empresas como Metalfor

El caso de la empresa cordobesa Metalfor ilustra la trayectoria típica de estas crisis. Desde 2025, la compañía enfrentó atrasos salariales que derivaron en un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2026. La situación empeoró con despidos en su planta de Noetinger, un plan de 225 retiros voluntarios en agosto y la solicitud de concurso preventivo en noviembre. Otros ejemplos incluyen a Dass, la fabricante de calzado brasilera, que cerró sus plantas en Buenos Aires y Misiones en 2025 y 2026 respectivamente.

Crisis económica y contexto laboral

El Cepa destaca que el agravamiento no se debe a razones políticas, sino a una profundización de la crisis económica. Este aumento convive con datos de la consultora Equilibra, que ubican los conflictos laborales con paro de actividades en mínimos históricos. En marzo de 2026, el promedio mensual fue de 46 conflictos, el número más bajo desde 2014. A pesar de esto, el empleo formal cayó en agosto, enlazando 15 meses consecutivos de destrucción neta de puestos de trabajo.