Crisis laboral en Argentina: 953 conflictos bajo el gobierno de Milei

El CEPA revela 953 conflictos laborales desde enero 2024. Los despidos lideran con el 53,7 por ciento, afectando principalmente a pymes y la industria nacional bajo la gestión de Javier Milei.

El Centro de Economía Política Argentina ( CEPA) ha documentado un significativo aumento en la tensión laboral del país, registrando no menos de 953 casos de conflictividad desde que Javier Milei asumió la presidencia. Este relevamiento cubre el periodo que abarca desde enero de 2024 hasta noviembre de 2026, exponiendo las profundas tensiones derivadas de las políticas económicas y regulatorias impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Causas principales y despidos dominantes

Los despidos se consolidan como la causa predominante de los conflictos, representando el 53,7 por ciento del total de los casos analizados. Esta cifra se encuentra directamente vinculada a la pérdida de 437.611 puestos de trabajo que fueron registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

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Tras los despidos, los cierres de empresas ocupan el segundo lugar con un 17,5 por ciento, seguidos de cerca por las crisis operativas con un 10,7 por ciento y las suspensiones laborales que representan el 9,1 por ciento. El resto de los incidentes se distribuye entre quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos y reclamos por condiciones laborales, destacándose especialmente los salarios adeudados y las paralizaciones sindicales.

Impacto devastador en la industria nacional

La industria manufacturera concentra la mayor parte de la conflictividad, absorbiendo el 65,3 por ciento de todos los casos relevados. Los sectores textil, alimenticio y metalúrgico junto con el siderúrgico aparecen como los más vulnerables, perjudicados por la apertura importadora y la marcada caída en la actividad productiva.

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El caso de Electrolux en Rosario sirve como un ejemplo concreto de este deterioro industrial. La empresa implementó suspensiones rotativas para 400 trabajadores antes de dejar de producir heladeras en abril y cerrar definitivamente su línea de fabricación en septiembre, ilustrando el cierre de plantas en el corazón productivo del país.

Distribución sectorial y territorial de los conflictos

Los servicios representan el 15,9 por ciento de los conflictos, con incidencias en hotelería, gastronomía, transporte, medios de comunicación, bancos y sanidad. El comercio agrupa el 8,4 por ciento, siendo los supermercados el subsector más afectado, mientras que el sector primario reunió el 7,9 por ciento, especialmente por problemas en hidrocarburos, pesca y minería.

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en la zona centro del país, donde ocurre el 54,8 por ciento de los casos. La provincia de Buenos Aires encabeza el registro con el 27,9 por ciento, seguida por Santa Fe con el 10,4 por ciento, Córdoba con el 6,9 por ciento, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 5,7 por ciento y Entre Ríos con el 3,9 por ciento.

PyMES y capital nacional como focos críticos

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) concentran el 41 por ciento de los conflictos laborales, superando a los conglomerados extranjeros que representan el 23,5 por ciento y a las grandes empresas que agrupan el 21,8 por ciento. Esta magnitud resulta crítica dado que las PyMES tienen un papel central en la generación de empleo y enfrentan simultáneamente la retracción del consumo y la feroz competencia importadora.

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En cuanto al origen del capital, el 74,2 por ciento de los casos correspondió a empresas de capital nacional, mientras que el 24 por ciento se atribuyó a firmas extranjeras. Solo el 1,7 por ciento restante correspondió a compañías de capital mixto, y el 4 por ciento restante a empresas estatales, evidenciando un golpe desproporcionado al tejido industrial local.