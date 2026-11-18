Fernando Herrmann y Toto Caputo enfrentan denuncias penales por desvío de fondos del Impuesto a los Combustibles, afectando ferrocarriles, Acumar y AySA.

Fernando Herrmann y Toto Caputo se encuentran en el centro de múltiples frentes judiciales que investigan presuntos desvíos de recursos y el desfinanciamiento de infraestructuras críticas en Argentina. Las acusaciones, presentadas por diversos actores políticos y organismos de control, señalan que recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles fueron utilizados indebidamente. Estas medidas han generado un fuerte desgaste institucional para la gestión del Gobierno nacional, especialmente en áreas sensibles como el transporte ferroviario, el saneamiento ambiental y la seguridad vial.

Desvío del Impuesto a los Combustibles

El conflicto central gira en torno a la subejecución del fondo hídrico y del fondo vial, los cuales están financiados por ley mediante los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles. Según datos publicados este martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la recaudación de este impuesto alcanzó los 2 billones de pesos. Esta cifra representa una variación positiva interanual de casi 17 puntos, evidenciando una capacidad fiscal significativa para cumplir con los mandatos legislativos. No obstante, la ejecución de las obras asociadas a estos fondos no ha seguido el mismo ritmo de la recaudación.

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En el gobierno de Axel Kicillof, se ha acusado al Gobierno nacional de no utilizar más del 85% de los recursos destinados a obras contra inundaciones. En lugar de invertir en infraestructura física, los fondos fueron redirigidos hacia Letras del Tesoro. Ante esta situación, la administración bonaerense presentó una denuncia penal días atrás. Estas acusaciones no provienen exclusivamente del oficialismo provincial, ya que diputados de otras tendencias políticas también han expresado su preocupación. Por ejemplo, la diputada Silvina Vaccarezza, alineada a Emilio Monzó, señaló que el Ministerio de Economía destinó 354 mil millones al que ella denominó como la timba financiera en lugar de obras hídricas reales.

Crisis en el Sistema Vial y Ferroviario

El desfinanciamiento también ha impactado directamente en el fideicomiso SISVIAL, creado para mantener las rutas nacionales. En medio de un colapso generalizado de la infraestructura vial, la diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador riojano Ricardo Quintela han impulsado acciones judiciales contra el Ministerio de Economía. En sus presentaciones legales, se plantearon posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los responsables de la cartera económica. Estas acciones legales buscan establecer la responsabilidad penal por la falta de mantenimiento de las vías de comunicación esenciales.

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En el sector ferroviario, la situación no es menos grave. Los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han registrado un derrumbe del 33% en sus frecuencias de operación. La Fraternidad, la unión gremial de trabajadores ferroviarios, ha advertido públicamente sobre los recortes sistemáticos en la infraestructura del transporte público. Este fenómeno coincide con la trayectoria profesional de Fernando Herrmann, quien estuvo al frente del Ministerio de Transporte antes de asumir su actual rol. Durante ese breve período, fue resistido por los gremios del sector, quienes denunciaban su inexperiencia en la gestión de transporte, dado que es un arquitecto con más de tres décadas en su estudio Herrmann & Arquitectos Asociados.

Impacto en Saneamiento y Agua Potable

Otro frente de conflicto crítico involucra a los organismos encargados del saneamiento ambiental y el agua potable. El gobierno bonaerense ha denunciado un recorte presupuestario del 74% y la eliminación de 350 puestos de trabajo en Acumar, el ente encargado del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Se estima que este recorte nacional tendrá un impacto negativo inmediato en la limpieza del cauce principal y en la gestión de los 35 puntos de residuos ubicados en el sur del conurbano bonaerense. Esta situación agrava la crisis sanitaria y ambiental en una de las regiones más afectadas por la contaminación en el país.

Situación similar presenta la Empresa Aguas Argentinas (AySA). La Defensoría del Pueblo bonaerense ha denunciado en la Justicia que el plan de privatización que avanza el Gobierno nacional puede tener consecuencias adversas en el plan de obras programado para 2028. Para dicho plan, deberían destinarse más de 2.400 millones de pesos, una cifra que resulta insuficiente ante la magnitud de los requerimientos. Cerca del Gobierno nacional, sectores internos advierten que estos focos de conflicto representan un desgaste político severo. Las críticas se dirigen principalmente al manejo de estos temas por parte de la secretaría a cargo de Fernando Herrmann, quien asumió el área de coordinación de infraestructura en abril pasado.

Acusaciones Políticas y Reservas Legales

En respuesta a las acusaciones de desvío de fondos, surgen contraataques desde los sectores cercanos al Gobierno. Se acusa al secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, de no declarar al menos seis propiedades en Miami. Esta revelación es interpretada como una jugada política del Gobierno para presionar a Mauricio Macri en medio del escándalo relacionado con el ministro Adorni. El vocero económico, Ravier, admitió que el Ministerio de Economía retiene una parte de lo recaudado del impuesto a la nafta para lograr el equilibrio fiscal. Sin embargo, por ley, ese dinero debe destinarse exclusivamente a arreglar las rutas, lo que expone a Toto Caputo a una causa por malversación de fondos según la oposición.

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La situación actual refleja una polarización profunda en la gestión de los recursos públicos. Las acusaciones de malversación y administración fraudulenta no solo buscan la reparación económica, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios designados. La intersección entre la falta de ejecución presupuestaria y las reservas financieras en operaciones de mercado ha generado un clima de incertidumbre jurídica. Mientras las denuncias avanzan en los tribunales, la infraestructura crítica del país sigue operando con deficiencias que afectan diariamente la movilidad y la salud de los ciudadanos.