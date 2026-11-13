Crisis habitacional: Argentina avanza hacia un 70% de inquilinos en 2036

Informe de Inquilinos Agrupados revela que el alquiler domina el mercado en Argentina. La edad de emancipación retrasa y la falta de políticas públicas profundiza la vulnerabilidad.

El sindicato Inquilinos Agrupados presentó un informe detallado que confirma una transformación estructural en el acceso a la vivienda dentro de Argentina. Los datos del relevamiento señalan que la tasa de personas que alquilan aumenta cada año, independientemente de si el ciclo económico nacional presenta una recuperación salarial o un periodo de ajuste. Simultáneamente, la proporción de propietarios disminuye consistentemente en todas las categorías analizadas.

Proyección de inquilinos para 2036

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la proyección de que cuatro de cada diez hogares porteños serán inquilinos en el año 2036. Esta tendencia demográfica refleja un cambio permanente en el estilo de vida de los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de la capital, sino un patrón nacional que redefine las expectativas de estabilidad habitacional.

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Edad de emancipación se retrasa

La falta de políticas efectivas de acceso a la vivienda ha provocado un retraso significativo en la edad de emancipación. Los jóvenes encuentran barreras económicas que les impiden mudarse del hogar parental. Este fenómeno afecta desproporcionadamente al grupo etario de entre 25 y 34 años.

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Vulnerabilidad salarial y mercado

Gervasio Muñoz, referente nacional del sindicato de inquilinos, ilustró que la proporción de inquilinos entre los jóvenes de 25 a 34 años pasó del 45 por ciento al 70 por ciento entre 2006 y 2026. Esta cifra demuestra que el alquiler se está convirtiendo en una condición vitalicia. Las principales dificultades incluyen el precio exorbitante y requisitos laborales estrictos.

Impacto en decisiones públicas

El mercado inmobiliario ejerce una fuerte influencia que los asalariados no pueden contrarrestar. Muñoz señaló que la dirigencia política en Argentina evita confrontar a desarrolladores y dueños de viviendas. Esta inacción genera una sensación generalizada de que el problema no tiene arreglo inmediato.