Crisis Financiera del Racing Club por Reclamo de Bragantino y Deuda Histórica

El Racing Club enfrenta una profunda crisis financiera tras el reclamo de 3 millones de dólares del Red Bull Bragantino, sumado a una deuda de 27 millones. Esta situación complicará la gestión de los próximos cuatro años tras las elecciones del 13 de diciembre.

El Racing Club atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a una profunda crisis financiera que amenaza la estabilidad institucional y deportiva. Este escenario surge principalmente tras el reclamo económico de casi 3 millones de dólares por parte del Red Bull Bragantino, un monto que se suma a una carga de pasivos que ya alcanza los 27 millones de dólares.

El Origen de la Deuda y el Clásico Caso Bragantino

La raíz de esta problemática económica se encuentra en el incumplimiento de pagos acordados por la transferencia del defensor central Cumbia. El conjunto brasileño exigió el cumplimiento de la opción de compra ejercida tras el destacado rendimiento del jugador, quien fue vendido previamente al Elche CF en el último mercado de pases. Este reclamo específico ha exacerbado una situación que ya era delicada para la institución.

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Impacto en las Próximas Elecciones del 13 de Diciembre

La dirección de este conflicto recaerá directamente sobre la nueva dirigencia que asuma tras las elecciones programadas para el 13 de diciembre. Los tres candidatos actuales en la campaña electoral en Avellaneda han puesto el foco en cómo manejar esta deuda histórica. El desafío será equilibrar las aspiraciones futbolísticas con la realidad de un balance general que muestra números en rojo y limita las operaciones en el mercado.

Análisis del Balance General y Comparaciones Históricas

Los datos oficiales del periodo entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 confirman la magnitud del problema, utilizando un tipo de cambio de 1.500 pesos por dólar. Aunque la dirigencia anterior logró reducir la deuda a 27 millones en 2024 gracias a una colecta liderada por Santi Maratea, la actual gestión ha visto aumentar nuevamente el pasivo. Esto contrasta con épocas anteriores, como la deuda de más de 29 millones en 2008 bajo Julio Compañada, o el máximo histórico de 73 millones en 2013 durante la gestión de Javier Cantero.

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Inestabilidad Institucional y Decisiones Deportivas

La falta de presencia internacional en tres de los cuatro años de la gestión actual, sumada a compras desproporcionadas, ha sido señalada como pilar fundamental del deterioro económico. Esta inestabilidad administrativa no puede separarse de los resultados en el campo de juego, donde el daño financiero limita las oportunidades deportivas. La institución arrastra un legado de mala administración que ahora debe ser resuelto por los futuros dirigentes.

Consecuencias y Próximos Pasos en el Mercado

El presente sensible del club se agrava porque el pasivo actual no incluye las deudas pendientes por la llegada de otros futbolistas recientes. La presión financiera exige que los nuevos responsables tomen medidas drásticas para estabilizar las cuentas. Mientras tanto, la marea humana y la fe del hincha continúan siendo un pilar, pero la realidad económica impone límites claros para el futuro inmediato del club.