Crisis energética global obliga a Lufthansa a cancelar 20.000 vuelos por la inestabilidad en Medio Oriente

Lufthansa ha iniciado un plan de reducción masiva de operaciones ante la escasez de combustible y el aumento récord de los precios del petróleo derivado del conflicto en Oriente Medio.

La emblemática aerolínea alemana Lufthansa ha comunicado este martes una drástica decisión estratégica que impactará la movilidad aérea global: la cancelación de 20.000 vuelos programados hasta el mes de octubre. Esta medida, que responde a una severa crisis de suministro energético derivada del conflicto en Medio Oriente, busca mitigar el impacto del encarecimiento exponencial del petróleo .

Según reportes del Financial Times, la empresa alemana, ante la inestabilidad de los mercados, ha optado por racionalizar el consumo de combustible para asegurar la operatividad de sus rutas más críticas. La interrupción de servicios comenzó formalmente este lunes con la suspensión inmediata de 120 vuelos, mientras que la dirección de la compañía ya contempla la eliminación permanente de rutas de baja rentabilidad operadas desde los centros neurálgicos de Múnich y Frankfurt durante el resto del verano europeo. El impacto operativo de este plan asciende a unas 40.000 toneladas métricas de combustible ahorradas, un movimiento desesperado ante un precio de insumo que ha duplicado sus valores desde que las tensiones con Irán escalaron. La dirección de Lufthansa planea publicar un esquema detallado de optimización antes de mayo, buscando estabilizar el calendario de vuelos de corta distancia bajo un panorama sumamente volátil. El contexto de esta decisión se enmarca en una urgente reunión de los ministros de transporte de la Unión Europea, quienes enfrentan la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía sobre una posible escasez que dejaría al continente con reservas críticas de apenas seis semanas. Ante este escenario, la Comisión Europea, representada por el Comisionado de Transporte Apostolos Tzitzikostas, se encuentra evaluando medidas extraordinarias como la importación de combustibles estadounidenses, bajo estándares que difieren de los utilizados habitualmente en Europa, y la flexibilización de las regulaciones sobre el uso de franjas horarias en los aeropuertos. El objetivo es proporcionar a las aerolíneas el margen de maniobra necesario para gestionar sus inventarios de manera eficiente, evitando el colapso operativo del tráfico aéreo regional en plena temporada estival. La Comisión ha dejado claro que, de persistir la crisis, se intervendrá de manera directa para garantizar que los suministros se distribuyan de forma equitativa entre todos los estados miembros de la unión. La repercusión de este fenómeno no se limita exclusivamente al territorio europeo. En Estados Unidos, aerolíneas como Delta Airlines han informado una reducción del 3,5 por ciento de su red total de rutas para absorber el aumento de costos, una táctica necesaria debido a su exposición directa a las fluctuaciones del mercado global al carecer de protecciones contra la volatilidad del crudo. La situación actual, agravada por el cierre estratégico del Estrecho de Ormuz, ha generado un efecto dominó que presiona a la industria aeronáutica mundial. Los analistas del sector coinciden en que, a corto plazo, el incremento en los precios de los pasajes aéreos será inevitable mientras las empresas intentan trasladar los sobrecostes energéticos a los usuarios finales. Se anticipa que, durante los próximos días, más aerolíneas a nivel global adopten medidas similares, sacrificando frecuencias y destinos para compensar un escenario macroeconómico donde la energía ha dejado de ser un insumo predecible para convertirse en el factor determinante de la supervivencia económica de todo el sector de transporte de pasajeros





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