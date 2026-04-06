Crisis en Tucumán: Karina Milei exige destitución por ofensas a Mercedes Sosa y Catalán se tambalea

La hermana del presidente, Karina Milei, exige el despido del coordinador de Radio Nacional Tucumán por insultos a Mercedes Sosa. Catalán, exfuncionario y líder local de La Libertad Avanza, enfrenta desafíos políticos y divisiones internas, mientras su imagen se deteriora frente a la creciente popularidad de otros libertarios en la provincia.

Karina Milei exigió al ex vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán , la destitución del libertario Enzo Ferreira , coordinador de Radio Nacional Tucumán , quien calificó a Mercedes Sosa , uno de los íconos indiscutibles de la cultura argentina, como 'gorda comunista'. A pesar de la orden, Catalán, quien controla todos los cargos nacionales en Tucumán , aún no ha cumplido con la solicitud.

Su posición en el gobierno se vio afectada tras su salida del gabinete, siendo compensado con un puesto en YPF, donde los directores perciben altos salarios. Aunque mantiene el liderazgo de La Libertad Avanza en su provincia natal, su control sobre la facción libertaria parece debilitarse. Esta situación ilustra las tensiones internas y los desafíos que enfrenta Catalán en su aspiración a gobernar la provincia. La controversia surge a raíz de los polémicos comentarios de Ferreira sobre Mercedes Sosa, a quien también describió como 'un cáncer', lo que generó un rechazo generalizado y obligó al coordinador a disculparse públicamente, sin lograr convencer a la opinión pública ni a la familia de la emblemática cantante. Sus declaraciones provocaron incluso la crítica de figuras como Mario Pergolini, quien lo calificó duramente en televisión. La repetición de Radio Nacional Tucumán, curiosamente, lleva el nombre de 'Mercedes Sosa' desde 2010, un homenaje póstumo a la artista. \En un contexto similar, un concejal de Las Talitas, Miguel Ramos, fue expulsado del partido por sortear su sueldo, una práctica que el propio Javier Milei realizaba en su época de diputado. Ramos responsabilizó al legislador nacional Gerardo Huesen, miembro de la bancada oficialista, de su expulsión. El problema principal para Catalán radica en el apoyo que Ferreira recibe de Gonzalo Heredia, líder de un grupo de trolls que emulan a Santiago Caputo y a quien se le atribuye cierta autonomía en Tucumán. Esta situación revela las fracturas internas que padece Catalán en la provincia. Además, la situación de Catalán se agrava por una encuesta reciente que revela una caída en su imagen y su desventaja frente al diputado Federico Pelli, el libertario que fue agredido violentamente por un puntero peronista durante la crisis de inundaciones en La Madrid. Los sondeos sugieren un aumento en la popularidad de Pelli tras el incidente, mientras que la imagen de Catalán se desvanece en su nuevo rol en el directorio de YPF. La situación de Catalán evidencia las complejidades políticas en Tucumán y los retos que enfrenta el gobierno de Milei en la provincia, incluyendo las disputas internas dentro de La Libertad Avanza y el impacto de las críticas a figuras emblemáticas de la cultura argentina. La resistencia a remover a Ferreira y la creciente popularidad de Pelli son factores que complican aún más el escenario político local. \El incidente con Ferreira y la falta de respuesta de Catalán a las órdenes de Karina Milei resaltan la fragilidad del poder político y la influencia de las facciones internas en Tucumán. La controversia por los comentarios ofensivos hacia Mercedes Sosa ha generado una fuerte reacción social, evidenciando la importancia del respeto a los símbolos culturales y la memoria histórica. La agresión a Pelli y el posterior aumento en su popularidad sugieren un cambio en el panorama político local, donde la polarización y los conflictos internos podrían definir el futuro de La Libertad Avanza en la provincia. La situación de Catalán, dividida entre su cargo en YPF, su liderazgo partidario y la presión política, lo posiciona en un momento crucial para su carrera política. Los resultados de las encuestas y la creciente influencia de figuras como Pelli podrían determinar su capacidad para mantener el control y avanzar en sus aspiraciones políticas. El caso de Miguel Ramos y su expulsión del partido reflejan la aplicación de diferentes estándares y la lucha por el poder dentro de la estructura partidaria, sumando tensión al ambiente político local





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