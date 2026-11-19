San Lorenzo enfrenta una grave crisis institucional. Club, jugadores y cuerpo técnico debaten pagos pendientes y la reestructuración del plantel profesional.

San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional tras quedar eliminado de los playoffs en el torneo Clausura. El club carece de recursos inmediatos para cubrir parte de los salarios atrasados correspondientes a los últimos cuatro meses, específicamente los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta situación ha generado tensiones internas significativas entre la dirigencia y los futbolistas profesionales.

Reunión entre referentes y directivos

Algunos referentes del plantel profesional sostuvieron un cónclave clave con los máximos dirigentes de la entidad. En la reunión participaron el tesorero Maximiliano Germán Ferreira y el prosecretario Ariel Deán, quienes representaron a la mesa directiva liderada por Marcelo Culotta. Los jugadores expresaron su comprensión respecto a la delicada situación financiera que atraviesa la institución, pero exigieron un esfuerzo concreto por parte de los directivos para realizar los pagos pendientes.

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Salarios atrasados y deuda histórica

Los futbolistas no recibieron una fecha concreta para la regularización de sus haberes. La dirigencia no garantizó un plazo de pago, lo que mantiene la incertidumbre sobre la liquidez inmediata del club. Esta falta de respuestas ha agravado el ambiente dentro de las instalaciones deportivas, donde la expectativa era contar con al menos una proyección clara para resolver los atrasos acumulados durante el cierre de año.

Problemas con empleados y salarios

La crisis financiera no afecta únicamente al plantel de primera división. La institución también enfrenta dificultades para saldar las obligaciones con sus empleados administrativos y de infraestructura. Actualmente, el club mantiene al día los pagos del personal, pero la contraprestación se realiza en cuotas fraccionadas. Esta modalidad de pago refleja la falta de flujo de caja disponible y limita la capacidad operativa de la organización en su conjunto.

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Renovación del plantel profesional

Ante la perspectiva de no clasificarse a Copas internacionales en 2027, la dirigencia planea una renovación masiva del plantel. Se terminan los contratos de 17 futbolistas profesionales. Rubén Darío Insua, el entrenador, ha solicitado a la mesa directiva que intente retener a dos figuras clave: José Devecchi y Ezequiel Cerutti. La negociación con Devecchi ya está en marcha, aunque el club pretende reducir su salario. No obstante, existe una deuda histórica con el delantero, originada durante la gestión de Marcelo Moretti, que podría complicar la renovación de su vínculo.

El caso Gustavo del Prete y Estudiantes

La situación se vuelve más compleja con los jugadores a préstamo. Gustavo del Prete, por ejemplo, es un caso particular. San Lorenzo debe pagarle a Estudiantes 250 mil dólares a finales de año para asegurar su continuidad en el Cuervo hasta diciembre de 2027. Dada la crisis de liquidez, parece improbable que el club pueda cumplir con este pago, por lo que es difícil que el jugador permanezca en la institución para la próxima temporada. La mayoría de los futbolistas restantes podría liberarse de sus contratos como libres.

Estrategia de refuerzos para 2027

La postura conjunta de la dirigencia y el cuerpo técnico de Insua es mantener la base del plantel en su mínima expresión posible. Se espera la incorporación de dos o tres refuerzos para la temporada siguiente. Los nuevos jugadores no serán de renombre mundial ni tendrán salarios elevados, ajustándose a la realidad económica del momento. Esta reestructuración busca reducir costos fijos mientras se intenta mantener la competitividad en el torneo local.