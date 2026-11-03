Crisis en salud: litigios y desfinanciamiento amenazan obras sociales y prepagas

El aumento del 40% en costos sanitarios y la multiplicación de demandas judiciales generan alarma por la viabilidad del sistema de salud argentino.

La sostenibilidad del sistema de salud público y privado en Argentina enfrenta una crisis estructural sin precedentes, impulsada por el crecimiento acelerado de litigios por tratamientos médicos y un desequilibrio financiero crítico. Este escenario genera alarma generalizada en el sector sanitario, poniendo en duda la capacidad del modelo actual para afrontar tanto el incremento exponencial de los costos médicos como la vorágine de demandas judiciales que han proliferado en los últimos años.

Multiplicación de demandas judiciales

Las cifras expuestas durante un encuentro reciente reflejan la magnitud exacta del problema judicial. Solo en el fuero civil y comercial federal de la Capital Federal, se ha registrado un aumento significativo en las causas vinculadas con prestaciones de salud. Esta judicialización masiva es apenas la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda que afecta la arquitectura financiera del país.

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Los participantes destacaron que el funcionamiento de las medidas cautelares representa uno de los puntos de discusión centrales. Los jueces deben resolver situaciones urgentes que pueden comprometer la vida o la salud de una persona, a menudo sin contar con información técnica suficiente para evaluar la pertinencia clínica de cada caso. Más del setenta por ciento de los fallos analizados se apoyan fundamentalmente en garantías constitucionales y tratados internacionales sobre el derecho a la salud, sin desarrollar en igual medida las normas específicas que regulan las prestaciones contractuales.

Desequilibrio entre costos y recursos

Uno de los principales problemas identificados durante el conversatorio fue la diferencia abismal entre la evolución de los costos médicos y los recursos disponibles para financiarlos. En Argentina, el costo de la salud aumenta aproximadamente un cuarenta por ciento por encima del costo general de vida. Esta tendencia se ve agravada por factores económicos y laborales que profundizan el desequilibrio presupuestario de las entidades de medicina social.

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Durante los últimos catorce años y medio, las cuotas de cobertura médica, sometidas a distintos esquemas de regulación tarifaria, registraron incrementos que no lograron acompañar la inflación sanitaria real. Como consecuencia, la masa salarial del empleo formal, de la que dependen los aportes y contribuciones a la seguridad social, perdió prácticamente un año completo de recaudación real. Para los esquemas de cobertura privada, la pérdida equivale a cerca de dos años de ingresos proyectados.

A este escenario se suma otro fenómeno estructural: el estancamiento del empleo registrado y el crecimiento del trabajo independiente y del monotributo. Los especialistas explicaron que los aportes que realizan estos trabajadores resultan insuficientes en muchos casos para sostener la estructura de gastos de sanatorios, clínicas y obras sociales, lo que impacta directamente sobre los recursos que reciben estas entidades.

Falta de índices de actualización adecuados

Otro de los cuestionamientos planteados durante el evento organizado por la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL) fue la inexistencia de un índice que refleje adecuadamente la evolución de los costos del sistema sanitario. Los representantes de prestadores y colegios médicos señalaron que ni el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general ni el componente de salud elaborado por los organismos oficiales de estadística contemplan de manera suficiente la estructura real de gastos.

Esto significa que los costos que deben afrontar los financiadores pueden crecer a un ritmo muy superior al de los indicadores utilizados para actualizar sus ingresos. La consecuencia inmediata es un progresivo desfinanciamiento que también repercute sobre los honorarios profesionales, creando un círculo vicioso de tensión económica entre todos los actores involucrados.

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La consulta médica particular puede ubicarse actualmente entre los doce mil y los catorce mil pesos, valores que los representantes del sector consideraron insuficientes frente a los costos operativos de la actividad. Esta situación desincentiva la atención primaria y favorece la aparición de copagos indebidos que no siempre quedan reflejados en las estadísticas oficiales, trasladando finalmente la carga a los afiliados.

Diagnóstico desde la FESAL

El diagnóstico fue uno de los principales ejes del conversatorio De la judicialización al consenso, organizado por la FESAL. La entidad organizadora está presidida por Franco Caviglia y tiene como vicepresidente a Facundo Rodríguez, gerente general de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM). Rodríguez también ocupa el cargo de vicepresidente del Instituto de Investigación y Desarrollo de las Obras Sociales y Prepagas (IIDOS).

El encuentro reunió a representantes de obras sociales, empresas de medicina prepaga, prestadores médicos, funcionarios, peritos forenses y especialistas para analizar la sustentabilidad del sistema. El objetivo fue examinar cómo la combinación de costos sanitarios crecientes y creciente litigiosidad está llevando al borde de la insolvencia a múltiples entidades de cobertura, requiriendo un cambio urgente de paradigma regulatorio y financiero.