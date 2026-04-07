Crisis en Salud: Deuda del PAMI, Tensiones y Respaldos al Ministro Lugones

El Ministerio de Salud enfrenta una crisis por la deuda con el PAMI, con posibles cortes de servicios y riesgo de suspensión de medicamentos oncológicos. El gobierno respalda al ministro Lugones, mientras se buscan soluciones para el sector de Discapacidad y se preparan reformas legislativas.

El Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, se enfrenta a una situación de alta presión debido a la creciente deuda con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ). Esta situación se suma a los reclamos persistentes del área de Discapacidad , ambos sectores con antecedentes judiciales contra el gobierno de Javier Milei . La disputa por la deuda del PAMI , que se estima en $500.

000 millones, está generando serias dificultades en la atención de jubilados y pensionados en diversas regiones del país. Las demoras en los pagos, que alcanzan hasta cuatro meses, han resultado en cortes de servicios, cobro de adicionales indebidos y reducción de prestaciones, tanto en clínicas privadas como en consultorios especializados. El conflicto amenaza con escalar este mes de mayo, con la posible suspensión de la provisión de medicamentos oncológicos, lo que agrava la situación para los pacientes. La reciente designación de María Florencia Zicavo como síndico general del PAMI, publicada en el Boletín Oficial, busca reforzar los controles internos del organismo, pero no soluciona el problema de fondo: la falta de liberación de fondos por parte del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La tensión entre ambas carteras gubernamentales pone en evidencia la compleja gestión de recursos y la necesidad urgente de encontrar una solución para garantizar la atención médica de calidad a los sectores más vulnerables de la sociedad.\El problema de la deuda con el PAMI se suma a las tensiones ya existentes en el sector de Discapacidad, donde también se han presentado demoras en la liberación de fondos para el programa Incluir Salud. Aunque se avanzó en la solución de la deuda correspondiente a noviembre y parte de diciembre de 2025, tras protestas, la situación general aún es preocupante. La Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) ha mantenido reuniones con funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud, expresando la preocupación por la falta de fondos. Fuentes gubernamentales aseguran que existe voluntad de pago, pero insisten en la necesidad de que el Ministerio de Economía agilice la liberación de recursos. Para abordar esta situación, se realizará una reunión clave entre Mario Lugones y Manuel Adorni, donde se presentarán proyectos de ley para reformar el sistema de salud, incluyendo la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normativa de Universidades, con el objetivo de ajustarse a los parámetros de “equilibrio fiscal” establecidos por el gobierno. La intención es frenar la creciente judicialización de las políticas gubernamentales y encontrar soluciones que beneficien a los ciudadanos.\En medio de esta crisis, el gobierno ha expresado su respaldo a la gestión de Mario Lugones, con el apoyo del sector afín a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde la Oficina de la Respuesta Oficial, se ha defendido la gestión del ministro, destacando la herencia problemática recibida del gobierno anterior. Se argumenta que los recursos están disponibles y se administran con criterio sanitario y resultados reales. Por su parte, el PAMI asegura estar cumpliendo con los cronogramas de pago establecidos y niega tener deudas pendientes, aunque reconoce que podrían existir casos puntuales. La situación pone de manifiesto la complejidad de la gestión de la salud en el país, los desafíos financieros y políticos que enfrentan los ministerios y la importancia de encontrar soluciones que garanticen el acceso a la atención médica para todos los ciudadanos. La reunión entre Lugones y Adorni será crucial para definir el rumbo del Ministerio de Salud y la relación con el PAMI y el sector de Discapacidad, con el objetivo de evitar una crisis mayor que afecte la salud de los argentinos





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