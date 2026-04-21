Crisis en la vitivinicultura argentina: el desplome del consumo interno desafía la supervivencia del sector

El sector vitivinícola argentino atraviesa una crisis severa ante la caída sostenida del consumo interno, pasando de niveles históricos de 90 litros per cápita a cifras mínimas, lo que genera una migración de productores hacia otros sectores.

El sector vitivinícola argentino se encuentra atravesando actualmente una coyuntura extremadamente compleja y crítica, definida por una retracción sostenida del consumo interno y una transformación estructural profunda en su modelo de exportaciones. Luis Coita Civit, referente de la industria, ha señalado que el mercado local presenta un escenario de deterioro constante, donde los registros mensuales confirman una tendencia a la baja que preocupa profundamente a los productores.

Este fenómeno impacta de manera directa en la rentabilidad del sector, debido a que la vitivinicultura en Argentina depende fundamentalmente de las ventas realizadas dentro de sus propias fronteras. Según las estadísticas actuales, la proporción es alarmante: de cada diez botellas comercializadas, la inmensa mayoría depende de un mercado que ha dejado de responder con la vitalidad de antaño. Esta situación no constituye una novedad aislada, sino que se ha profundizado en los últimos ciclos debido a las recurrentes crisis económicas que erosionan el poder adquisitivo de los hogares argentinos. Al analizar la evolución histórica, los datos resultan contundentes y poco alentadores. Coita Civit recordó que, en décadas pasadas, el país llegó a niveles de consumo per cápita de hasta 90 litros anuales. Esta cifra sufrió un descenso sistemático a través de los años, cayendo primero a 50 litros, posteriormente a 23 y, en la actualidad, situándose en umbrales todavía menores que revelan una pérdida constante de terreno en la preferencia de los consumidores. Este indicador no solo refleja un cambio en los hábitos de consumo, sino que sugiere una crisis de competitividad y una desconexión entre la oferta productiva y la realidad económica del ciudadano común. La caída no se limita a un sector específico, sino que es un síntoma de un modelo que requiere una revisión urgente si se pretende revertir la tendencia negativa que ha caracterizado al último periodo económico nacional. Las consecuencias de este estancamiento productivo son cada vez más visibles y dramáticas para quienes integran la cadena de valor vitivinícola. El entrevistado advirtió que muchos productores se ven forzados a abandonar sus actividades tradicionales para volcarse a otros rubros, sin contar con un plan estratégico que respalde esta transición. Esta migración casi de emergencia ocurre porque los costos operativos superan largamente los márgenes de ganancia obtenidos en un mercado interno deprimido. Por lo tanto, el sector se enfrenta al desafío de sobrevivir en un entorno donde la incertidumbre económica condiciona cada paso de la producción, obligando a los empresarios a repensar su modelo de negocio hacia mercados internacionales con mayor agresividad o, de lo contrario, enfrentar una desarticulación definitiva de las economías regionales que dependen históricamente del vino como motor de desarrollo y empleo local





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