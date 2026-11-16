El ministro Luis Caputo reconoció que no se concretaron los 18 mejores meses prometidos, atribuyendo la crisis a factores externos y políticos, mientras los mercados reaccionan con alza del dólar y caída bursátil.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que la promesa realizada a principios de año de lograr los dieciocho mejores meses de la historia económica del país no se materializó en las condiciones esperadas. Esta admitción directa ocurrió en el contexto de una entrevista radial que evidenció una desconexión entre las proyecciones oficiales y la realidad financiera, generando una reacción inmediata e intensa en los mercados financieros locales e internacionales.

Reacción negativa de los mercados financieros

La declaración del jefe del Palacio de Hacienda tuvo consecuencias financieras inmediatas y negativas para la estabilidad económica del país. Las cotizaciones de la moneda estadounidense se dispararon, alcanzando un valor de 1575 pesos en el tipo de cambio oficial y superando los 1600 pesos en el mercado paralelo conocido como el Blue.

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Simultáneamente, el indicador de riesgo país aumentó por encima de los 850 puntos, reflejando la percepción de mayor incertidumbre entre los inversores internacionales. En el entorno de Wall Street, las acciones argentadas registraron desplomes superiores al siete por ciento, señalando la pérdida de confianza en las proyecciones económicas presentadas por el gobierno.

Caputo atribuye shocks externos a la desaceleración

El ministro justificó el incumplimiento de las metas económicas señalando que el gobierno se enfrentó a choques externos más prolongados y violentos de lo anticipado. Caputo sostuvo que la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente provocó un duplicamiento del precio del petróleo, lo cual afectó significativamente los costos de importación y la balanza comercial.

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Además de la crisis geopolítica, el funcionario mencionó el incremento de las tasas de interés a nivel global como otro factor determinante que complicó la reactivación. Sin embargo, esta explicación enfrenta un cuestionamiento técnico fundamental, ya que cuando se realizó la promesa en abril de este año, la guerra ya estaba en curso y el barril de petróleo oscilaba alrededor de los cien dólares.

Tensión política y defensa de la gestión actual

Ante las especulaciones sobre la continuidad de su cargo, que surgieron después de que el diario Página I12 revelara la tensión en su posición y mencionara al canciller Pablo Quirno como posible sucesor, Caputo se defendió con vehemencia. El ministro afirmó que nunca había existido una relación más armoniosa entre un presidente y un ministro de Economía en las últimas décadas.

En este sentido, el titular de la economía atribuyó parte de la resistencia económica a la expectativa negativa generada por la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder. Caputo insistió en que el gobierno de Javier Milei continúa por el camino correcto y descartó que la inestabilidad política actual sea el único motor de la crisis económica.

Debate sobre la clase media y la pobreza

La entrevista también tocó temas sensibles relacionados con el bienestar de la clase media y la reducción de la pobreza. Caputo evitó dar una fecha concreta para la mejora palpable en el poder adquisitivo de la población, describiéndolo como un proceso de largo plazo que requiere perseverancia.

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El funcionario intentó desmentir la narrativa de que la clase media está severamente golpeada, citando que doce millones de personas salieron de la pobreza desde diciembre de 2023. Sin embargo, admitió que mientras el empleo total creció en 465 mil puestos de trabajo, el empleo asalariado sufrió caídas y aumentó la informalidad laboral.

Nuevas proyecciones para 2027 y estabilidad cambiaria

A pesar de las actuales dificultades, el ministro de Economía proyectó un escenario optimista para el año 2027. Caputo anticipó que el país ingresará con treinta mil millones de dólares en superávit comercial y quince mil millones adicionales gracias al régimen RIGI.

El funcionario reafirmó su compromiso de no devaluar la moneda y aseguró que la inflación será controlada en niveles inferiores a los del año pasado. Su objetivo final es que en pocos años Argentina logre duplicar sus exportaciones actuales, restaurando la confianza económica y la seriedad en el manejo de las finanzas públicas.