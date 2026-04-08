Crisis en Lácteos Verónica: Trabajadores exigen respuestas ante el cierre de plantas y la falta de pago de salarios

Empleados de Lácteos Verónica denuncian el deterioro progresivo de la empresa, el cierre de plantas en Santa Fe, la falta de pago de salarios y un posible vaciamiento. Los trabajadores reclaman soluciones urgentes ante la incertidumbre laboral.

La crisis que atraviesa la empresa Lácteos Verónica en Santa Fe se intensificó este martes, cuando los trabajadores decidieron llevar sus reclamos al ámbito institucional, exponiendo la grave situación que enfrentan. En una audiencia celebrada en la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo municipal de Rosario, los empleados detallaron el deterioro progresivo de la actividad, la acumulación de deudas salariales y la paralización total de las plantas de producción.

Esta reunión marcó un punto de inflexión en el conflicto laboral, buscando soluciones ante la delicada situación que viven los trabajadores y la incertidumbre que rodea el futuro de la empresa. El foco principal del conflicto en Rosario se centra en el cierre del centro de distribución, una decisión que dejó a 15 trabajadores sin empleo y sumidos en una profunda incertidumbre sobre su futuro laboral. Los empleados, muchos de ellos con más de 50 años de edad y cercanos a la jubilación, expresaron su desesperación por encontrar nuevas oportunidades laborales. La dificultad para conseguir empleo a su edad, sumada a la falta de pagos salariales, ha generado una gran angustia entre los trabajadores afectados. La situación se ha agravado progresivamente desde marzo de 2025, cuando la empresa comenzó a pagar los salarios de manera fragmentada, con demoras y en cuotas. En ese momento, los trabajadores, buscando preservar sus empleos, aceptaron las condiciones impuestas por la empresa. Sin embargo, la situación empeoró con el tiempo, y desde enero de 2026, los pagos salariales se interrumpieron por completo, dejando a los empleados sin ingresos y en una situación económica precaria. Actualmente, la mayoría de los trabajadores denuncia una considerable acumulación de deudas salariales, que incluye partes del sueldo de noviembre, los salarios completos de diciembre, el aguinaldo y los salarios correspondientes a enero. A esta ya grave situación se suma la paralización total de las tres plantas de producción que la empresa posee en la provincia de Santa Fe, las cuales se encuentran actualmente sin actividad, sin luz, sin gas, sin agua, sin insumos y con la caldera rota, lo que agrava la situación. La diputada Julia Strada ha expresado sus sospechas sobre posibles maniobras empresariales, advirtiendo sobre un presunto vaciamiento de la compañía. Se sospecha la creación de nuevas sociedades y el desvío de la producción, lo que agrava aún más la situación de los cerca de 700 trabajadores que llevan meses sin recibir sus salarios. El conflicto en Lácteos Verónica no solo pone en peligro la continuidad de los puestos de trabajo, sino que también revela la fragilidad del entramado productivo de la región. Mientras los trabajadores exigen respuestas urgentes y la regularización de su situación salarial, la incertidumbre aumenta día a día, sin que la empresa haya ofrecido soluciones concretas o señales de reactivación. La falta de claridad y de comunicación por parte de la empresa, junto con la gravedad de la situación financiera, ha generado un clima de desesperación y preocupación entre los empleados, que ven en riesgo su estabilidad laboral y su sustento económico





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