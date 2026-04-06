Crisis en Lácteos Verónica: Acusaciones de Vaciamiento, Deudas Millonarias y Parálisis Productiva

La empresa láctea Lácteos Verónica enfrenta una grave crisis financiera con acusaciones de vaciamiento, deudas millonarias con empleados y proveedores, y una parálisis productiva que pone en riesgo el futuro de la compañía y de sus trabajadores.

El inicio de abril ha traído consigo una creciente turbulencia para Lácteos Verónica , con una situación de parálisis productiva y un marcado declive financiero que agrava la crisis de la lechera. La compañía ha iniciado el mes con una nueva demora en el pago de la totalidad de los salarios de sus 700 trabajadores, quienes ya acumulan más de cinco meses sin recibir su remuneración completa.

A esta preocupante situación se suma el hecho de que se les adeuda el último aguinaldo y han dejado de contar con los aportes y coberturas de salud que les corresponden, lo que ha generado gran incertidumbre y malestar entre los empleados. La crítica situación de la empresa ha escalado aún más con la reciente denuncia pública realizada por diputados, quienes acusan a la familia Espiñeira, actuales propietarios de la empresa, de haber incurrido en maniobras que podrían ser consideradas como presunto vaciamiento durante los últimos meses, acciones que han llevado a la compañía al borde del colapso. \En paralelo a la crisis salarial y a la denuncia de vaciamiento, Lácteos Verónica enfrenta una deuda significativa con sus acreedores. Solo en concepto de cheques emitidos sin fondos, la empresa adeuda casi 13.800 millones de pesos, lo que evidencia la gravedad de la situación financiera. La denuncia impulsada por la diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, pone el foco en los presuntos movimientos de los Espiñeira, que, según la legisladora, estarían orientados a profundizar el deterioro de Lácteos Verónica. Strada señaló que 'Las Becerras S.A.', el tambo propiedad de la familia Espiñeira, que solía proveer gran parte de los insumos a la empresa, ahora vende leche a otras empresas lácteas, dejando de abastecer a Verónica, lo cual levanta sospechas de prácticas irregulares. Además, la diputada denuncia la creación de tres nuevas sociedades anónimas con un objeto social similar al de Lácteos Verónica, lo que sugiere una posible transferencia de activos. La diputada cuestionó abiertamente la situación, preguntándose si estas nuevas empresas estarían recibiendo los activos de Lácteos Verónica, y si alguien está investigando estas acciones, sembrando dudas sobre la transparencia de las operaciones y la posible intención de desviar fondos.\La situación en Lácteos Verónica es crítica, con deudas millonarias tanto con empleados como con proveedores. Los trabajadores llevan más de cinco meses sin cobrar la totalidad de sus salarios, y además se han suspendido los aportes patronales y jubilatorios, dejándolos sin obra social. Los proveedores también se ven afectados, con aproximadamente 150 productores de leche de la provincia de Santa Fe reclamando el pago de mercadería entregada, lo que representa una deuda estimada en 60 millones de dólares. Además, la empresa acumula una enorme deuda bancaria, con miles de cheques sin fondos por un valor superior a los 13.795 millones de pesos, evidenciando una grave crisis financiera. A todo esto se suma la deuda con entidades de crédito y con bancos, lo que agrava la situación. Ante esta preocupante realidad, las versiones de una posible venta de los activos de Lácteos Verónica no han hecho más que aumentar la incertidumbre sobre el futuro de la empresa y el destino de sus trabajadores





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