Crisis en el Transporte: Aumento del Petróleo, Conflictos Tarifarios y Recortes de Subsidios Impactan en el Sector

La subida del precio del petróleo, las disputas tarifarias y la reducción de subsidios están generando una crisis en el sector del transporte en Argentina, afectando tanto a los transportistas de granos como a las empresas de colectivos y complicando la logística en plena cosecha agrícola.

La escalada internacional del precio del petróleo ha intensificado las presiones sobre las ya complicadas condiciones del transporte en el mercado interno. Los reclamos de las empresas de colectivos se suman a los de los transportistas de granos, mientras se profundizan los recortes en los subsidios estatales.

A pesar de una ligera disminución en el precio internacional del petróleo tras el anuncio de cese al fuego en el conflicto de Medio Oriente, el valor se mantiene significativamente por encima de los niveles previos al conflicto, con una diferencia de más de 20 dólares por barril. En Argentina, si bien existe un acuerdo impulsado por YPF para contener los precios en las estaciones de servicio, este pacto no se traduce en una reducción de precios en las distribuidoras minoristas, lo que agrava la situación para los transportistas y las empresas de colectivos.\En este contexto, las previsiones apuntan a una cosecha récord en el sector agropecuario, que podría generar ingresos por más de 34.000 millones de dólares. El gobierno ya ha establecido sus planes anuales basándose en este escenario, y cualquier alteración en el flujo de divisas proyectado es monitoreada con gran atención. Los transportistas, afectados directamente por el aumento del gasoil, buscan trasladar estos incrementos a las tarifas del transporte de cereales y oleaginosas. Las asociaciones del sector se encuentran divididas: La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) se retiró el año pasado de la mesa que fijaba las tarifas de referencia para el sector agropecuario y anunció un nuevo esquema que diferencia entre costos fijos y variables, estableciendo tarifas específicas según la distancia recorrida y el tiempo de estadía. Por otro lado, la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) ha manifestado su desacuerdo con la propuesta tarifaria, denunciando el fuerte incremento de costos, especialmente del combustible, y declarando el estado de alerta y movilización. Sin embargo, CATAC ha anunciado un aumento de tarifas inferior al propuesto por FADEEAC.\Las entidades agropecuarias han reaccionado ante esta situación, expresando su “profunda preocupación” por la creciente conflictividad en el transporte de carga, que ha resultado en bloqueos en rutas y accesos a puertos. Los agroexportadores argumentan que, si bien entienden los reclamos de los transportistas debido al aumento de los costos operativos, la falta de acuerdo y el rechazo de las propuestas tarifarias están afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha, generando demoras en los embarques, incumplimientos de contratos internacionales y dificultando el ingreso de divisas. Paralelamente, las empresas de colectivos se preparan para una reunión con la Secretaría de Transporte, con la esperanza de que se les compense el aumento del 25% en el precio del gasoil registrado en el último mes, y que se ajuste la estructura de precios y subsidios. Las empresas denuncian que el gobierno reconoce un costo del gasoil inferior al precio real en las estaciones de servicio y que existe una deuda de subsidios considerable, lo que ha provocado recortes en los servicios y generado complicaciones para los usuarios, especialmente en horas pico. Aunque se han confirmado pagos de subsidios por parte del gobierno, la situación sigue siendo tensa, con la amenaza de interrupciones en el servicio de colectivos si no se llega a un acuerdo sobre las tarifas y la deuda pendiente





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