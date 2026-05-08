Crisis en el Real Madrid: violencia interna, dudas sobre el futuro y la sombra del clásico ante el Barcelona

El Real Madrid enfrenta una crisis interna con conflictos entre jugadores como Valverde y Tchouaméni, problemas de rendimiento y dudas sobre el futuro del equipo. Con el clásico ante el Barcelona a la vuelta de la esquina, el club busca soluciones para recuperar el equilibrio y evitar un año sin títulos.

Un festejo con Mastantuono involucrado: otro de los que está en duda. Hay un detrás de escena en la violencia entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde .

El rol de Kylian, un DT debilitado y un club top en crisis en la previa del clásico ante Barcelona. Algunos de ellos llamados a ser protagonistas de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Hubo una primera discusión el miércoles y el jueves fue más grave porque el uruguayo terminó con traumatismo de cráneo, aunque ya se sabe, por lo que oficializó el club, que Fede va a estar de 10 a 14 días de reposo.

Esto pone un interrogante sobre la vuelta a las canchas, porque no es que una vez de alta para entrenarse va a poder salir a la cancha de inmediato. Mientras Valverde es referente de la selección de Uruguay, Tchouméni es de la base de Didier Deschamps en el subcampeón del mundo, Francia. El delantero está alejado de todo. En pareja con la artista española Ester Expósito, no ganó la Champions League con el Real Madrid.

Sí la obtuvo su ex equipo, Paris Saint Germain, y, curiosamente, no ganó la Champions, a diferencia del PSG de donde se había ido. Hizo goles, ganó la Intercontinental en 2024, título que consiguió porque el Merengue ya era campeón de Europa y una Supercopa. Pero mucho menos de lo que se esperaba y lo que acostumbra la masa merengue.

Este año, encima, el Barcelona puede llevarse la Liga, este mismo domingo en el clásico, lo que potencia la presión sobre el cotizadísimo atacante. Quien esta temporada escuchó reproches de la gente. Es otro que hace la suya: muy apoyado por el técnico Álvaro Arbeloa. Aunque la continuidad del entrenador español no está para nada asegurada, aún sin confirmación oficial por la búsqueda de un nuevo DT.

No dio la talla como reemplazante de Xavi Alonso. La posibilidad de contratar a José Mourinho, de Benfica, es un fuerte rumor. Pero aparecen otros candidatos. En otros tiempos lo fue Sergio Ramos, y al lado tenía a un súper pesado como Cristiano Ronaldo.

Hoy no hay un líder claro. Pagó caro el haber dado el salto tan rápido en una negociación que era imposible de rechazar. Problemas físicos en la ingle y poca acción en los últimos tiempos; incluso entró en tiempo de descuento cuando el equipo quedó fuera de la Champions League y casi no tocó la pelota. ¿Seguirá en la próxima temporada?

La respuesta habitual en estos casos es que el futuro entrenador debería resolver, pero el grupo no está consolidado y hay una grieta pesada, como la de Valverde y el francés. Es obvio que habrá sanciones porque el club comunicó que abrió un expediente. ¿Cómo se reinstala el buen ambiente dentro del vestuario que puede ser considerado el más pesado del mundo?

Florentino Pérez, el histórico presidente que lo transformó en el club más importante del mundo, atraviesa una crisis con un 2026 sin campeonatos. Una sensación bastante extraña de procesar para el empresario del rubro de la construcción





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