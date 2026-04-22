Crisis en el Puerto de Quequén: 347.600 toneladas inmovilizadas y pérdidas millonarias por el conflicto de transporte

La huelga de transportistas en Quequén cumple 15 días, paralizando la exportación de granos y generando pérdidas por 280 millones de dólares mientras las navieras evalúan abandonar el puerto.

La prolongada protesta de los transportistas autoconvocados en el puerto de Quequén ha escalado hasta convertirse en una crisis logística y económica de proporciones críticas para el sector exportador argentino. Con más de 347.600 toneladas de diversos granos inmovilizadas en las terminales, el impacto negativo se traduce en pérdidas estimadas en 280 millones de dólares para el circuito económico local de Necochea.

La parálisis afecta directamente a la operatividad de los muelles de TQQ, ACA y Sitio 0, donde 17 buques permanecen a la espera de carga o fondeados en rada, mientras los niveles de mercadería en los elevadores descienden peligrosamente. Esta situación ha llevado a las navieras a considerar seriamente la posibilidad de desviar sus rutas hacia el puerto de Bahía Blanca o incluso optar por terminales en Brasil, lo que compromete gravemente la competitividad y la reputación del puerto bonaerense en el mercado internacional de granos, compuesto principalmente por 126.000 toneladas de girasol, 118.600 de maíz, 78.000 de trigo y 25.000 de cebada. Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, ha calificado la coyuntura como absolutamente insostenible, subrayando que el daño no solo se circunscribe a las grandes exportadoras, sino que golpea transversalmente a toda la comunidad agropecuaria y agroindustrial de la región, privando de ingresos fundamentales tanto a productores como a acopiadores. El origen del conflicto reside en un desfasaje estructural entre los costos operativos de los transportistas y las tarifas de referencia vigentes. Según los conductores apostados en el acceso al puerto, el incremento acumulado del 30 por ciento en el precio del gasoil durante el corriente año ha pulverizado sus márgenes de rentabilidad, impulsando una exigencia de aumento salarial que oscila entre el 25 y el 30 por ciento. A pesar de que otras regiones del país han logrado desactivar protestas similares mediante acuerdos locales que promedian un 14 por ciento de aumento, Quequén permanece como un epicentro de tensión donde las negociaciones han fracasado tras la falta de firmas y respaldos institucionales en propuestas que llegaron a rozar el 17 por ciento. El clima de incertidumbre se profundiza ante la ruptura total de las vías de comunicación entre las partes. Walter Valentini, referente de los manifestantes, denunció una falta de voluntad negociadora por parte de los dadores de carga, quienes habrían abandonado las mesas de diálogo tras retractarse de acuerdos previos. Aunque se han realizado intentos por encontrar una salida institucional mediante la intervención del Concejo Deliberante de Necochea, la desconfianza entre los actores es profunda. La convocatoria a una nueva mesa de diálogo, que debería celebrarse próximamente, es vista con escepticismo por los transportistas, quienes temen que la exclusión de las partes directamente involucradas en la protesta invalide cualquier intento de solución. Mientras tanto, la persistencia de este conflicto tras 15 días de movilización genera un daño colateral que podría demorar meses en ser revertido, afectando la cadena de suministro global y dejando un saldo negativo en la economía regional difícil de recuperar en el corto plazo





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