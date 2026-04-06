Crisis en el Gobierno: Ministros exigen la salida de Adorni por el escándalo de los créditos hipotecarios

El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación desata una crisis interna en el gobierno argentino, con ministros presionando a Milei para la salida de Adorni, jefe de gabinete, mientras la investigación judicial sobre sus viajes y finanzas agrava la situación. La descoordinación y las tensiones internas se hacen evidentes, complicando la gestión del gobierno y su relación con la opinión pública.

La tensión en el gobierno argentino se intensifica a medida que el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación pone en aprietos la figura de Manuel Adorni , jefe de gabinete. La situación ha escalado a tal punto que varios ministros presionan a Javier Milei para que considere la remoción de Adorni de su cargo.

Las acciones del jefe de gabinete se han convertido en un lastre para la imagen del presidente, socavando el discurso de moralidad que había pregonado Milei, y perjudicando la lucha contra la corrupción. Las sospechas sobre Adorni y su esposa no cesan de multiplicarse, con nuevas revelaciones casi a diario que alimentan el malestar en el gobierno. La investigación del fiscal Gerardo Pollicita sobre los viajes de Adorni, incluyendo un vuelo en avión privado a Punta del Este y vacaciones en Aruba, ha generado gran controversia. Se espera que la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, declare esta semana, seguida por las dos jubiladas que supuestamente prestaron a Adorni 200 mil dólares para la compra de su departamento. Finalmente, el periodista Marcelo Grandío, quien compartió el vuelo a Punta del Este con la familia Adorni, también será convocado a declarar, siendo su testimonio una preocupación particular para Karina Milei.\El impacto del escándalo se extiende por todo el gabinete, con ministros evitando contacto con Adorni y buscando distanciarse de la situación. Patricia Bullrich, por ejemplo, no asistió a un acto oficial para evitar cruzarse con el jefe de gabinete. La situación política se agrava con las declaraciones privadas de Luis 'Toto' Caputo, quien expresa su preocupación por la influencia de Karina Milei y los problemas que genera el caso Adorni, además de las dificultades para el retorno a los mercados internacionales debido a la guerra. La incertidumbre se intensifica ante la falta de un reemplazante claro para Adorni, dado que nadie parece dispuesto a asumir la jefatura de gabinete tras las turbulentas experiencias de Nicolás Posse y Guillermo Francos. A pesar de esto, se reconoce la necesidad de que alguien asuma las funciones que anteriormente desempeñaba Adorni, especialmente en la comunicación y coordinación del gobierno. La descoordinación se hizo evidente, por ejemplo, cuando la ministra Sandra Pettovello actuó por su cuenta al destituir al jefe de gabinete de Capital Humano por tener un crédito hipotecario, situación que generó tensiones internas y obligó a Milei a intervenir para aclarar la situación.\La crisis ha desestabilizado la comunicación del gobierno, especialmente en relación con la defensa de su posición frente al escándalo de los créditos del Banco Nación. Las declaraciones del canciller Pablo Quirno, intentando involucrar a gobiernos anteriores en el asunto, no lograron resolver el problema y pusieron de manifiesto la falta de coordinación. Quirno buscó minimizar el impacto de los créditos hipotecarios al compararlos con préstamos cuestionables de administraciones pasadas, como la supuesta compra de aviones privados. La situación subraya la necesidad urgente de una respuesta coordinada y efectiva para manejar la crisis, así como la urgencia de reconstruir la confianza dentro del gobierno y con la opinión pública. La incapacidad de abordar eficazmente el escándalo ha expuesto la fragilidad del gobierno, su falta de control y su dificultad para presentar una imagen unificada frente a las crecientes críticas





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