Crisis en el Gabinete de Milei: Adorni bajo fuego por escándalo de Bitcoins y presión parlamentaria

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una posible moción de censura y fuertes críticas del PRO y la Vicepresidenta Villarruel tras revelaciones sobre su patrimonio en criptomonedas.

La situación política en Argentina ha alcanzado un punto de alta tensión debido a las recientes polémicas que rodean al jefe de gabinete, Manuel Adorni .

El centro del conflicto radica en un escándalo relacionado con la posesión de criptomonedas, específicamente bitcoins, donde se le atribuye una fortuna de medio millón de dólares. Esta revelación ha desencadenado una reacción en cadena dentro del Congreso Nacional, donde el diputado radical Pablo Juliano ha presentado formalmente una moción de censura contra el funcionario.

Esta iniciativa no es aislada, ya que se suma a los movimientos que el peronismo ha venido impulsando desde hace más de un mes para destituir al jefe de gabinete. El desafío para el gobierno de Javier Milei es considerable, ya que, aunque la oposición no cuenta actualmente con los 129 votos necesarios para aprobar la moción de censura, existe un consenso creciente sobre la necesidad de interpelar al funcionario.

Esta situación pone en riesgo la gobernabilidad y la capacidad del Ejecutivo para avanzar en leyes fundamentales, como la eliminación de las PASO, la normativa sobre zonas frías y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Los colaboradores libertarios en Diputados admiten que existe un temor real de que la oposición logre reunir la mayoría de los presentes para votar la interpelación, lo que podría paralizar las sesiones legislativas.

El partido PRO ha intensificado la presión mediante un comunicado oficial donde califican el accionar de Manuel Adorni como una falta grave. Según el documento emitido por la fuerza política liderada por Mauricio Macri, es inaceptable que un funcionario público niegue haber ocultado información ante la ciudadanía y el Congreso para luego admitir que efectivamente lo hizo.

El PRO sostiene que no se pueden seguir alimentando contradicciones innecesarias ni episodios que erosionen la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. En este sentido, instan a que se actúe con la transparencia que la situación exige para proteger el proceso de cambio que impulsa el gobierno nacional.

Paralelamente, fuentes internas del oficialismo han sugerido que el destino de Adorni ya está prácticamente sellado, señalando que el funcionario fue expuesto mediáticamente sin recibir el respaldo necesario de la Casa Rosada. Incluso se menciona que figuras clave como Luis Caputo y Federico Sturzenegger estarían molestos, ya que consideran que las polémicas de Adorni entorpecen la implementación de la ley de alivio fiscal y arrastran la imagen del equipo económico al terreno del conflicto político, afectando la credibilidad de las medidas fiscales.

La crisis no se limita a la Cámara de Diputados, sino que se ha extendido al Senado bajo la presión de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La mandataria ha sido tajante al exigir que el jefe de gabinete se presente a brindar su informe de gestión durante el mes de junio, rechazando la intención de Adorni de postergar dicha visita hasta julio.

Villarruel recordó que, según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de gabinete tiene la obligación de informar mensualmente a la Cámara Alta. En un tono irónico, la vicepresidenta se burló de las explicaciones patrimoniales del funcionario, deseándole que encuentre pronto un pendrive mágico para justificar el origen y movimiento de sus fondos en criptomonedas. A este pedido se sumó el senador misionero Martín Göerling, quien presentó una nota formal solicitando el cumplimiento inmediato del control parlamentario.

El clima de hostilidad interna es evidente, mientras los sectores aliados al gobierno advierten que el costo político de mantener a Adorni es demasiado alto, especialmente cuando se requiere consenso legislativo para reformas estructurales. La tensión entre la vicepresidencia y la jefatura de gabinete deja en evidencia las fisuras internas del bloque oficialista frente a una oposición que ve una oportunidad para debilitar la estructura de mando de la Casa Rosada





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