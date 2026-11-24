La oposición pide una auditoría integral y la disolución del organismo Surrbac, denunciando falta de transparencia en el pago de horas extras y gestión de residuos en la ciudad.

La crisis institucional que afecta al Consejo de Ordenamiento y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (COyS), conocido operativamente como Surrbac, ha escalado con la solicitud formal de interpelación al secretario de Ambiente y a los concejales opositores. Este reclamo urgente busca convocar a una sesión especial del cuerpo legislativo para examinar la gestión del organismo municipal responsable de la recolección de basura en la capital provincial.

Exigencias de transparencia y auditoría integral

Los ediles de la oposición han presentado una demanda clara que incluye la realización de una auditoría exhaustiva del organismo desde su creación en el año 2015, solicitando la entrega inmediata de los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos. Además, reclaman acceso a la nómina completa de empleados, la lista de cargos políticos, los contratos con proveedores, los convenios sindicales vigentes y el historial detallado de las transferencias de fondos realizadas a diversas cooperativas vinculadas al servicio.

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Denuncias sobre horas extras y gestión política

Daniel Passerini, desde el radicalismo, sostuvo en conferencia de prensa que la situación actual trasciende ampliamente la controversia inicial por el pago de 4.500 horas extras, cuestionando severamente los mecanismos de fiscalización que, según denuncian, han acumulado al menos tres ejercicios anuales sin presentar sus balances ante el cuerpo legislativo. El candidato a gobernador, también presente en la escena política local, exigió explicaciones directas al mandatario provincial y al intendente capitalino, responsabilizando a las autoridades actuales de lo que calificó como una gestión opaca y perjudicial para las finanzas públicas.

Acusaciones de corrupción y mafias compartidas

En un tono contundente, Passerini afirmó textualmente que los actuales mandatarios fueron los padres de este sistema disfuncional, acusando a la administración de realizar un circo tremendo bajo la retórica de la economía circular cuando, en realidad, lo único que circulaba era dinero poco declarado. Asimismo, cuestionó el desplazamiento del funcionario que expuso presuntas irregularidades internas y reclamó que se investigue con rigor la responsabilidad política de las autoridades municipales involucradas, señalando una complicidad estructural en la toma de decisiones.

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Posicionamiento del peronismo y búsqueda de esclarecimiento

La situación también provocó reacciones dentro de la gobernación, con la intervención de un legislador del peronismo que atribuyó las tensiones a una rivalidad política entre el Surrbac y las elecciones del peronismo, argumentando que existen mafias que comparten el poder con el gobierno provincial. Mientras tanto, los concejales buscan esclarecer la presunta participación del secretario de Ambiente en las gestiones para obtener un dictamen jurídico que permitiera avanzar con el pago de las horas extras cuestionadas, solicitando además una sesión especial para debatir proyectos de disolución del organismo.

Impacto en la ciudad y futuro inmediato

Desde los bloques edilicios remarcaron firmemente que la intervención de la Justicia no exime a los funcionarios municipales de brindar explicaciones ante el Concejo Deliberante sobre las respuestas institucionales y administrativas que los vecinos merecen. Los ediles advirtieron que la ciudad no puede ser rehén de presiones sindicales ni financiar estructuras que operan fuera del escrutinio ciudadano, exigiendo que la prestación de los servicios públicos no quede condicionada por estos conflictos y requiriendo mayores mecanismos de transparencia para el uso de los recursos municipales.