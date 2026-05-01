Crisis en el Correo Argentino: Salarios de privilegio y despidos masivos bajo la lupa de Adorni

La gestión de Manuel Adorni en el Correo Argentino se ve envuelta en una controversia por los altos salarios de sus colaboradores y los despidos masivos que se están llevando a cabo en la empresa estatal.

A pesar de que su presentación ante el Congreso Nacional para informar sobre su gestión y responder a las acusaciones de corrupción no fue completamente negativa, Manuel Adorni ahora enfrenta otro foco de conflicto relacionado con su cargo como Jefe de Gabinete de la Nación.

Se trata de una profunda crisis que afecta al Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino), una entidad dependiente de su área donde el funcionario ha colocado a varios de sus colaboradores más cercanos en puestos clave con salarios que están siendo examinados de cerca. A través de este 'círculo de confianza', Adorni ha consolidado su influencia en la dirección de la empresa postal estatal con personas de su entorno íntimo, percibiendo remuneraciones que superan los $6 millones mensuales, incluso por encima del salario presidencial.

Esto lo ha logrado aprovechando el proceso de reestructuración del Estado y bajo la premisa de 'no hay fondos', que también utiliza para construir su propio esquema de poder en áreas estratégicas. La influencia de Adorni en la empresa postal no es accidental, sino una estrategia para asegurar la lealtad operativa en una organización que gestiona una logística crucial a nivel nacional.

Entre los nombres más destacados que han asumido cargos en la dirección se encuentra Aimé Ayelén Vázquez, considerada la 'mano derecha' del ministro coordinador, quien ahora suma su rol en la conducción del Correo. También destaca Federico Sicilia, con experiencia en la gestión de Modernización de CABA, integrando la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura y siendo un hombre de confianza para el control administrativo de la entidad.

Otro funcionario designado es Ian Lionel Vignale, quien ejemplifica la versatilidad del equipo de Adorni, ocupando cargos simultáneamente en el Correo y en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU). Uno de los aspectos que genera mayor controversia en la opinión pública y en los círculos políticos es la disparidad salarial.

Según información proveniente del propio organismo, los miembros de la dirección del Correo Argentino perciben remuneraciones mensuales de alrededor de $6 millones, aunque desde el entorno de Adorni defienden estas cifras argumentando la responsabilidad civil y penal que implica firmar en una empresa de tal envergadura. Este modelo de gestión enfrenta actualmente dos desafíos simultáneos.

Por un lado, la falta de coherencia en el discurso en un contexto de ajuste fiscal estricto, donde el nombramiento de 'personal de confianza' con salarios privilegiados en empresas deficitarias o en proceso de saneamiento genera tensiones internas dentro de la propia coalición de gobierno. Por otro lado, existe un fuerte conflicto interno que se manifiesta cada vez con mayor intensidad en la empresa estatal debido a la continuidad de los despidos masivos en sucursales de todo el país, como parte del ambicioso plan de reestructuración impulsado por el gobierno nacional.

Para el sector sindical, esto representa un 'vaciamiento' que pone en riesgo el servicio postal básico, mientras que para el Poder Ejecutivo, es un paso inevitable hacia la eficiencia operativa o una futura privatización. Desde el inicio de la gestión, el Correo Argentino ha sido identificado como una de las empresas públicas 'prioritarias' para la reducción de gastos. La estrategia se ha implementado en tres frentes: la reducción de personal a través de programas de retiro voluntario y despidos directos.

En los últimos días, varios medios de comunicación de diferentes provincias han informado sobre despidos masivos que el sindicato contabiliza en alrededor de 900 casos a nivel nacional. De hecho, desde la llegada del gobierno actual a la empresa, la plantilla se ha reducido significativamente, estimándose que más de 3.000 empleados han dejado la compañía en el último año.

En este contexto, Alberto Cejas, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, advirtió sobre la decisión de la empresa 'de comenzar a enviar telegramas de despido'. Señaló además que el salario de un trabajador con cinco años de antigüedad es de $700.000, 'una cifra que no es suficiente para cubrir ninguna necesidad'.

Recordó también el importante recorte previo realizado en 2025, 'cuando la empresa se deshizo de 7.000 empleados de una plantilla de 18.000, lo que aumentó la carga de trabajo para los que quedaron'. De manera similar, Rafael Tropa, secretario general de Sitraco (Sindicato de Trabajadores del Correo Oficial) de Neuquén y Río Negro, confirmó que la situación ya está afectando directamente a la zona.

Según explicó a medios periodísticos locales, los telegramas replican el mismo argumento en todo el país, acusando a los trabajadores de causar perjuicios al servicio postal, algo que el sindicato rechaza categóricamente





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