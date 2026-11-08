Crisis en Casa Rosada: Conflictos internos y presión económica ante la visita del Papa León XIV

Análisis de las fricciones en el gobierno de Javier Milei por tensiones con Patricia Bullrich, la derrota de aliados electorales y la aguda crisis económica que marca su gestión.

La convivencia en la Casa Rosada atraviesa un momento de alta tensión debido a la acumulación de presiones económicas, disputas internas por la gestión y el contexto internacional generado por la visita del Papa León XIV. Lejos de frenar las críticas, la presencia pontificia ha coincidido con una escalada de malestar entre los altos funcionarios del gobierno argentino.

Tensión entre Milei y Patricia Bullrich

El conflicto más visible ocurre entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich. Aunque hace quince días Milei la calificó como socia fundamental del Ejecutivo, en las últimas horas se ha vuelto indisimulable el descontento hacia la mandataria. Actualmente, se baraja la posibilidad de una ruptura definitiva en la coalición gobernante.

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El equipo presidencial ha adoptado una estrategia de no confrontación directa con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Esta decisión tiene como objetivo principal evitar cualquier actividad que pueda entorpecer el dominio de la agenda mediática durante la estadía del Papa León XIV en territorio argentino.

La tensión se extiende a la figura de Manuel Adorni. El presidente decidió no celebrar públicamente a través de redes sociales que la Justicia no haya podido probar el enriquecimiento ilícito de su aliado, manteniendo un perfil bajo para no generar ruido político durante la visita del Sumo Pontífice.

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Impacto de las derrotas electorales internacionales

El gabinete ministerial ha sido incapaz de abordar adecuadamente los reveses electorales de los candidatos que Javier Milei apoyó abiertamente. La derrota de Flavio Bolsonaro en Brasil, tras las acusaciones de corrupción hechas por el mandatario contra Lula da Silva, deja una relación complicada con el principal socio comercial del país.

De manera similar, la hecatombe electoral de los republicanos liderados por Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos ha generado incertidumbre. La llegada de los demócratas al Congreso a partir del 3 de enero otorgará nuevos recursos para monitorear a la administración y potencialmente iniciar procesos contra funcionarios.

Esta nueva configuración política en Washington afecta directamente la asistencia financiera. El año pasado, Estados Unidos destinó 20 mil millones de dólares para sostener al gobierno argentino, ayuda que frenó la caída de reservas. Ahora, proyectos legislativos de la oposición buscan impedir o licitar este tipo de asistencia extraordinaria.

Aguda crisis económica y perspectivas de deuda

Los indicadores macroeconómicos reflejan una situación crítica para la administración. El riesgo país cerró el viernes en 939 puntos, un salto significativo respecto a la semana anterior, cuando se situaba debajo de los 800 puntos, y frente a los poco más de 400 puntos registrados a principios de junio.

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Para el año 2027, cuando Javier Milei enfrentará la posibilidad de la reelección, el país deberá afrontar compromisos de deuda por un monto de 24.500 millones de dólares. Este pago incluye obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, bonistas privados y otros organismos multilaterales.

La proyección inflacionaria dificulta el cumplimiento de anuncios presidenciales sobre la estabilización de precios. La construcción mostró un leve repunte del 7,8% en septiembre de forma mensual, pero registró una contracción del 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El gobierno busca evitar que el país entre en recesión técnica, aunque las señales apuntan a un endurecimiento de la situación. La incertidumbre sobre la posible llegada del kirchnerismo al poder en el futuro próximo añade otra capa de volatilidad para los inversores internacionales.