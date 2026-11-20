UNICEF revela que el 41% de los hogares con menores no cubre gastos básicos. El informe destaca la morosidad récord, el endeudamiento y la reducción de comida por la situación económica.

La organización Unicef Argentina publicó este viernes los resultados de su informe sobre la situación de la niñez, advirtiendo que el 41 por ciento de los hogares con menores de edad no logra cubrir sus gastos corrientes. Esta cifra representa un aumento de 10 puntos porcentuales en un solo año, afectando directamente a 2,7 millones de familias en el país.

Deterioro del poder adquisitivo familiar

El relevamiento detalla que el 43 por ciento de los hogares con niños tuvo que dejar de comprar alimentos por falta de recursos, mientras que el 36 por ciento postergó consultas médicas. La décima edición de la Encuesta Rápida, realizada durante septiembre de 2026, evidencia un fuerte deterioro en las condiciones socioeconómicas que obliga a las familias a modificar sus hábitos de consumo.

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Ante esta realidad, muchas familias han aumentado sus horas de trabajo y buscan empleos adicionales. El 60 por ciento de los hogares relevados comenzó a adquirir alimentos más baratos, y el 45 por ciento incrementó su jornada laboral para sostener los gastos cotidianos. Además, el 39 por ciento redujo los gastos destinados a la recreación de los niños.

Endeudamiento y morosidad en niveles históricos

La situación financiera de las familias se ha complejizado drásticamente, con un 50 por ciento de los hogares relevados declarando tener al menos una deuda. Esto supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al 2025. De estas deudas, el 26 por ciento se contrae para pagar servicios básicos o gastos de vivienda, y el 10 por ciento fue utilizado para afrontar costos de salud y educación.

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El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento se duplicó en un año, pasando del 16 al 32 por ciento de los hogares. Paralelamente, las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7 al 18 por ciento. En contraste, los préstamos de familiares y amigos perdieron participación, descendiendo del 26 al 17 por ciento.

El incumplimiento de pagos también refleja la dificultad económica, ya que el 44 por ciento de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses. Las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento en impagos, pasando del 16 al 23 por ciento, mientras que el crédito bancario se mantuvo estable en el 12 por ciento.

Vulnerabilidad extrema y crítica al ajuste económico

El informe señala que la situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En los hogares con jefatura femenina, el indicador de incumplimiento de gastos alcanza el 47 por ciento. Por otro lado, en aquellos cuyo jefe tiene un empleo registrado, la cifra llega al 30 por ciento, el nivel más elevado de la serie para ese grupo.

Un representante de Unicef en Argentina destacó que mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares más vulnerables. Los datos contrastan con la narrativa oficial, ya que la política de desinflación del gobierno, liderado por Milei y Caputo, ha provocado la licuación salarial y el endeudamiento récord de las familias.

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La inseguridad alimentaria se profundiza aún más, ya que el 29 por ciento de las familias informó que al menos una persona adulta se saltó una comida diaria. Esto ocurre a pesar de que el porcentaje de hogares que dejaron de comprar alimentos (43 por ciento) está por debajo del máximo del 52 por ciento registrado en abril de 2024 tras la devaluación del 100 por ciento aplicada al inicio del mandato.