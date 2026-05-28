Crisis económica provoca cierre de locales comerciales y ajuste en el sector gastronómico

La drástica caída del consumo en medio de una crisis económica ha llevado al cierre de numerosos negocios, especialmente en el sector gastronómico y comercial. Un local de ropa para público geek en Palermo anunció su remate, mientras que comentarios de usuarios revelan problemas de gestión y atención que contribuyeron a su fracaso. La crisis evidencia la importancia de fidelizar a la clientela en un entorno de alta exigencia.

La caída del consumo puso a prueba hasta a los equipos más sólidos de negocios en gastronomía , mientras el público se volvió más exigente en lo que espera.

Reconfiguró las expectativas del público. Así pasó con los cafés de especialidad, que sufrieron una poda natural por exceso de oferta, y el caso más reciente es el de la cadena. Crisis económica: una marca de ropa para público geek anunció el cierre de su local en Palermo y remata todo. Cada fin de semana como el salón para 128 comensales tenía poco margen de ganancia o, directamente, deudas acumuladas.

"Lo que me pasa cuando veo estos lindos locales es que no entiendo cómo tienen que llegar a vender todo porque seguramente no trabajan", comentó esta semana un usuario de Instagram al ver el anuncio del remate del mobiliario, los equipos y demás instalaciones del local ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 834, General Pacheco. Está en plena avenida, lugar de privilegio, pero te atendían como el cu...

, las pizzas congeladas, mucha tardanza y si buscás (referencias online), (había) muchas, muchas quejas, así no va nadie. Tal parece que el boca a boca es lo que mantiene la panza llena, porque en tiempos de crisis económica los rubros como la gastronomía son los primeros en resentirse por la baja del consumo y sólo sobreviven los equipos que conquistan a una clientela fiel.

Y bueno, una pena porque detrás de ese cierre hay mucha gente que se queda sin laburo, quizás algunos de ellos culpables por no hacer bien las cosas. El resto de los comentarios osciló entre el deseo de comprar una televisión para el Mundial 2026, reflexiones de "Milei lo hizo", en referencia a la política económica aplicada desde diciembre de 2023, y confesiones de que "el de los pollos era malísimo igual".

Crisis económica: una marca de ropa para público geek anunció el cierre de su local en Palermo y remata todo. Licencias de conducir: las modificaciones que perjudican a los que tienen más de 65 años. La impactante frase del detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: qué dijo





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