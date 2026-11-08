Crisis económica en Argentina: Riesgo País dispara y tensa la política de Milei

El riesgo país supera los 920 puntos tras la derrota electoral de Trump. La presión devaluatoria y las fracturas internas debilitan el plan económico del presidente Javier Milei.

La economía argentina enfrenta una grave crisis de confianza en medio de la presión internacional y la discordia interna. La derrota abrumadora de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses generó un impacto inmediato en los indicadores financieros del país. Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, intentó minimizar el evento, afirmando que los mercados ya habían descontado la derrota del aliado político de Javier Milei. Sin embargo, la realidad financiera demostró lo contrario con contundencia.

Disparo del Riesgo País y volatilidad del dólar

El jueves, el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan superó los 920 puntos por primera vez en mucho tiempo. Esto representa un aumento significativo de 9 por ciento en solo un día. El ministro Caputo había sido empleado anteriormente por JP Morgan, la institución que calcula esta métrica clave de capacidad de pago. Anteriormente, el índice ya había superado los 800 puntos tras la derrota de Bolsonaro en Brasil. La situación actual indica que la percepción del riesgo se ha intensificado considerablemente. El dólar aumentó ligeramente debido a la intervención oficial del Tesoro. Las divisas protegieron la moneda nacional bajo el control estricto del gobierno.

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Tensión interna y disputas políticas por la devaluación

La semana presentó un escenario complejo con seis días sin mercados debido a feriados bancarios y la visita del Papa León XIV. Esta pausa temporal no elimina la tensión política ni el debate interno sobre la política económica. El gobierno enfrenta críticas por un plan que muestra señales de agotamiento técnico y político. Patricia Bullrich ha sido una voz crítica dentro del mismo espectro político. Recientemente, visitó la universidad UCEMA y la cámara de cooperativas agrarias Coninagro. En sus reuniones privadas, Bullrich anticipó una ruptura inminente con el espacio libertario. Criticó la conducción económica y señaló problemas graves en el manejo de los recursos.

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Impacto en el sector agroexportador y reservas

El sector sojero muestra signos claros de resistencia ante el tipo de cambio oficial. Fuentes de la Sociedad Rural confirmaron una reducción del 50 por ciento en la venta de soja. Las ventas semanales cayeron de 250 mil toneladas a 100 mil toneladas. Los productores están guardando la mercancía en silobolsa esperando un salto del dólar. Existe un temor generalizado de que el gobierno tenga que reevaluar su política cambiaria. La presión para devaluar aumenta a medida que se acercan las elecciones. Este comportamiento del mercado refleja una estrategia defensiva de los grandes productores agrícolas.

Replanificación del gobierno y perspectivas futuras

El gobierno de Javier Milei se encuentra en una posición delicada y bajo presión constante. La pérdida de credibilidad técnica y política exige una replanificación urgente del plan económico. La oposición política busca capitalizar esta debilidad, aunque actualmente está desarticulada. Los mercados presionan por una corrección cambiaria que el gobierno intenta evitar. El Tesoro estadounidense podría verse afectado por la continuidad de los prestamistas. La situación actual representa un desafío significativo para la estabilidad económica y social del país. El gobierno debe equilibrar las exigencias del mercado con la necesidad de mantener la cohesión política.