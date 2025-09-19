Crisis Económica en Argentina: El 'Viernes Negro' y la Incertidumbre del Mercado

El mercado argentino reacciona negativamente ante las políticas económicas del gobierno, con una caída de los bonos, aumento del riesgo país y la inminencia de un default. La brecha cambiaria se amplía y las reservas del Banco Central disminuyen drásticamente. La promesa de asistencia de Estados Unidos genera expectativas.

Todo lo que podía salir mal, salió mal. El mensaje del ministro de Economía , Toto Caputo, en la noche del jueves representó una apuesta arriesgada: si el mercado reaccionaba favorablemente ante la insinuación de un posible préstamo en dólar es por parte del Tesoro de Estados Unidos, los precios de los bonos subirían; pero si el mercado interpretaba negativamente la insistencia en mantener el techo de la banda cambiaria y continuar utilizando las reservas, el desplome se aceleraría.

Desafortunadamente, la segunda opción fue la que se concretó. En un auténtico 'viernes negro', los títulos de deuda soberana continuaron su descenso, sufriendo pérdidas adicionales que se sumaron a la caída promedio del 20% de los días anteriores. Por ejemplo, uno de los títulos más negociados, el AL29, experimentó una caída superior al 4%, mientras que el índice de riesgo país superó los 1.500 puntos. Según los analistas, esta situación va más allá del 'pánico pre-electoral'; se trata de la certeza de un default inminente, junto con la convicción de que el equipo económico no está abordando la realidad de manera adecuada al defender un esquema de banda cambiaria ampliamente considerado como fallido por la mayoría de los economistas. Un indicio de ello es el resurgimiento de la brecha cambiaria, aunque todavía pequeña, pero en rápido crecimiento. La diferencia entre el tipo de cambio 'contado con liquidación' y el dólar mayorista, que el jueves era del 4,6%, se disparó al 5,8%. Se esperaba que, después de las explicaciones de Caputo y su equipo sobre la fortaleza de la economía y la abundancia de dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta brecha se redujera. No obstante, ocurrió lo contrario. En medio de un ambiente de pánico financiero, el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo divisas, esta vez no con los 379 millones de dólares del jueves, sino con una impresionante suma de 678 millones de dólares. Las proyecciones son alarmantes: si estas ventas se repitieran en los 24 días restantes hasta las elecciones legislativas de octubre, se requeriría sacrificar reservas por 16.000 millones de dólares. Desde que el tipo de cambio alcanzó el techo de la banda, Santiago Bausili, en representación del BCRA, se ha visto obligado a desprenderse de 1.110 millones de dólares. En tan solo tres jornadas, y con una aceleración preocupante, se evidencia que la frase de Caputo, 'vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda', tuvo el efecto contrario al deseado. Por supuesto, el gobierno presenta una versión diferente: que el Banco Central 'compró pesos' por un monto de 1,6 billones de pesos, lo cual supuestamente reducirá la volatilidad y, a corto plazo, disminuirá la demanda de divisas. Sin embargo, esta interpretación no es compartida por la mayoría. La dinámica de la aceleración del problema es evidente. Los participantes del mercado, desde las grandes empresas hasta los pequeños ahorristas, han interpretado que el precio actual del dólar está artificialmente subsidiado por la política de ventas del Central, y que es imperativo comprar ahora, antes de que se 'cierre la canilla de dólares', ya sea por decisión del gobierno o por presión del Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas, se han multiplicado las comparaciones con crisis del pasado reciente, especialmente con la crisis del gobierno de Macri en 2018, cuando Federico Sturzenegger, primero, y el propio Toto Caputo, después, intentaron enfrentarse al mercado y sufrieron una derrota contundente. Los economistas advierten que, en estas circunstancias, los incentivos se alinean para que los exportadores minimicen sus ventas y los importadores intenten adelantar sus compras para acumular stock, todos anticipando una devaluación futura. Este mismo incentivo actúa como un acelerador de la crisis. Esta dinámica es la que ha restado relevancia al dato de la balanza comercial de agosto, presentado por Caputo y su equipo como una prueba de la solidez de la economía. Además, otras medidas del BCRA, como la que restringe las operaciones cambiarias a gerentes de bancos, sus cónyuges, padres, hijos y nietos, han sido mal recibidas en el mercado, siendo interpretadas como un intento de establecer un 'cepo'. Es decir, una señal que va en dirección opuesta a la recomendación de liberar el mercado y permitir que el dólar flote. Mientras tanto, la promesa de normalizar los pagos de la deuda tampoco ha logrado consolidar la confianza. En primer lugar, porque no se trata de una solución 'de mercado', como lo fue en su momento el préstamo 'repo' con bonos como garantía, o la emisión de bonos del Tesoro suscriptibles en dólares pero pagaderos en pesos. Con un riesgo país en zona de default, estos recursos ya no son factibles, y solo queda una solución de carácter político: que un gobierno o un organismo de crédito apruebe una línea excepcional de crédito. La versión más difundida es que se estaría considerando una asistencia del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Fondo de Estabilización Cambiaria. Existen antecedentes históricos en este sentido, como la ayuda a México en 1995 durante la 'crisis del tequila', y también destacan los elogios que realizó el secretario Scott Bessent el pasado abril, durante su visita a Buenos Aires. Todos los ojos están puestos en la administración Trump y en las posibles acciones que podría tomar para ayudar a la Argentina





