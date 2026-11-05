Crisis económica en Argentina: 66% de los hogares en dificultad y 58% pesimista

Informe de CEOP Latam revela que dos de cada tres hogares argentinos enfrentan crisis financiera. El 58% espera empeoramiento futuro en empleo y consumo.

Una reciente radiografía económica realizada por la consultora CEOP Latam revela una situación crítica en la economía doméstica de Argentina. Los datos indican que dos de cada tres hogares se encuentran actualmente en una fase de crisis financiera. Además, una mayoría significativa de la población, especificamente el 58 por ciento, cree que la situación empeorará en el corto plazo.

Dimensiones críticas del bienestar familiar

El primer indicador del informe evalúa la situación actual de los hogares combinando cinco dimensiones críticas. Estas variables incluyen la capacidad de cierre de mes, el colchón financiero ante imprevistos, los niveles de consumo, la situación laboral vigente y el nivel de endeudamiento general. Con un puntaje general bajo, el estudio identifica áreas de vulnerabilidad extrema.

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El consumo y la situación laboral figuran como los aspectos más castigados por la coyuntura actual. Ambas variables registraron puntajes de 25,6 y 26,6 respectivamente. Como correlato directo, se observa una segmentación clara del sufrimiento económico. El 28,7 por ciento de los hogares experimenta una caída moderada, mientras que el 29,3 por ciento enfrenta tensión y el 8,7 por ciento sufre crisis aguda.

Esta última categoría de crisis aguda ubica a uno de cada once hogares en una situación límite de emergencia financiera. Los registros muestran los datos más altos en la tabla general, donde solo uno de cada cuatro hogares logra llegar a fin de mes sin dificultades. Tener un salario formal o informal se ha transformado en la principal señal de dónde ha golpeado con mayor dureza el ajuste económico actual.

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Proyecciones futuras y expectativas laborales

El segundo índice elaborado por CEOP Latam mide las proyecciones de la sociedad para los próximos meses. El análisis cubre materia en economía doméstica, situación nacional y empleo. El resultado se ubica consistentemente en niveles negativos para la confianza de los consumidores. Todas las dimensiones evaluadas se encuentran por debajo de la línea de equilibrio, que marca los 50 puntos.

Los rubros más desalentadores son las expectativas sobre el empleo y los ingresos futuros. El 58,5 por ciento de la población total se ubica dentro del grupo de los damnificados. Este sector atraviesa un mal presente pero mantiene expectativas positivas de mejora y sostiene el respaldo al modelo económico vigente bajo la gestión de Javier Milei.

El tercer indicador se focaliza exclusivamente en la población ocupada, que representa el 70,4 por ciento de la muestra total. Este segmento arroja el resultado más bajo de todo el relevamiento. La dimensión más golpeada resulta ser la evolución de la situación laboral en los últimos meses. Este dato cae estrepitosamente a niveles históricos, reflejando la precarización del mercado de trabajo.

Impacto real en el consumo y el ahorro

Los hogares afectados reportan una reducción drástica en sus capacidades de ahorro. La capacidad de enfrentar imprevistos ha disminuido significativamente en la mayoría de las familias analizadas. El cierre de mes se ha convertido en una preocupación constante para la mayor parte de la población económicamente activa.

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Los datos reflejan una tendencia clara de contracción en el gasto básico. Las familias están priorizando necesidades esenciales sobre cualquier otra forma de consumo. Esto ha generado una desaceleración en la actividad comercial y en la generación de empleo formal. La caída en la confianza afecta directamente la recuperación económica prevista.

Milei aprobó el Decreto 1103/26, estableciendo medidas que incluyen triple feriado. La próxima laboral será de solo 2 días según lo anunciado. Estas medidas buscan reducir costos administrativos y energéticos en el sector público. Sin embargo, el impacto social sigue siendo el foco central de las preocupaciones ciudadanas reportadas por CEOP Latam.