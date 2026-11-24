La tensión entre Argentina y Brasil se intensifica con la retirada del embajador Julio Bitelli y la exclusión de Javier Milei de la ceremonia de asunción de Lula en enero de 2027.

La relación bilateral entre Argentina y Brasil ha entrado en una fase de máxima tensión tras confirmarse que el gobierno de Brasil apartará al embajador Julio Bitelli de su representación en Buenos Aires. Este movimiento diplomático coincide con la revelación de que el presidente brasileño Lula no invitará al jefe de Estado argentino Javier Milei a su ceremonia de asunción, programada para el 5 de enero de 2027.

El detonante: críticas de Pablo Quirno al proceso electoral

El origen inmediato de esta escalada de hostilidades se encuentra en las declaraciones realizadas por el canciller argentino, Pablo Quirno. Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand el sábado pasado, el ministro de Relaciones Exteriores cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño reciente. Sus comentarios generaron un profundo malestar en la administración de Lula y en los circles diplomáticos de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

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Fuentes de primera línea del gobierno brasileño atribuyeron directamente la decisión de retirar a Bitelli a estas palabras. Según informó Infobae, los funcionarios del canciller brasileño interpretaron las frases de Quirno como un cuestionamiento a la legitimidad democrática del proceso. Un funcionaria indicó que el que reconoce el resultado es el Tribunal Electoral brasileño y que la posición de terceros no altera el cómputo, pero la formulación fue considerada ofensiva.

Historial de tensiones y el caso del embajador Bitelli

Julio Bitelli fue designado embajador en enero de 2023, pero su desempeño ha estado marcado por dificultades recurrentes. Fue llamado a consultas en dos ocasiones anteriores: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. Desde entonces, no ha ejercido su función de manera presencial en Buenos Aires, dejando el vínculo diplomático en manos de encargados de Negocios.

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La semana anterior ya circulaban informes indicando que Lula no autorizaría el regreso de Bitelli antes de las elecciones presidenciales argentinas. Un funcionario de Itamaraty había señalado explícitamente que no se esperaba el pronto retorno del embajador y que se requerían gestos importantes del gobierno argentino para revertir la situación. Ahora, se confirma que la medida de apartarlo se concretará en el corto plazo.

Exclusión de Milei de la asunción de Lula

Además del retiro del embajador, se ha hecho pública la información, basada en fuentes anónimas de la administración brasileña, de que Javier Milei ha sido desinvitado de la ceremonia de asunción del presidente Lula. Esta decisión política, tomada en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil, sugiere una profundización del distanciamiento institucional entre ambos mandatarios.

Es importante notar que esta exclusión no necesariamente se extiende a otros dirigentes argentinos. Entre los posibles invitados figuran referentes de la oposición, miembros del peronismo kirchnerista que mantuvieron encuentros con Lula durante la campaña, el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich. Esta distinción apunta a un enfoque selectivo en las relaciones diplomáticas futuras.

Reacciones oficiales y antecedentes del conflicto

Desde la Casa Rosada, las autoridades evitaron confirmar directamente la exclusión de Milei. Consultadas por Infobae, fuentes de la Cancillería responderon que se mantiene la línea establecida por Quirno, donde las diferencias políticas nunca deben perjudicar los vínculos diplomáticos. pidieron no adelantarse ante la posibilidad de ser convocados en caso de recibir una invitación formal.

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Este conflicto no es aislado. Lula ya había decidido no asistir a la asunción de Milei en diciembre de 2023, ofendido por declaraciones del entonces candidato que lo calificó de ladrón, corrupto y comunista furioso. La presidencia brasileña anticipó entonces su no participación el 20 de noviembre de 2023, un día después del balotaje. Posteriormente, Diana Mondino entregó una carta formal al canciller brasileño Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty, pero la ruptura parece haberse consolidado ahora.