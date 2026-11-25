Argentina enfrenta una caída sostenida en la tasa de fertilidad mientras la tenencia de mascotas crece. El mercado de productos para animales muestra un expansión proyectada hasta 2036, redefiniendo el gasto familiar.

La estructura socioeconómica y demográfica de Argentina está experimentando una transformación profunda y irreversible que redefine las prioridades de consumo dentro de los hogares nacionales. Durante la última década, el país ha registrado una caída sostenida e acelerada en la tasa de fecundidad, contrastando simultáneamente con un crecimiento robusto en la población de animales domésticos. Este fenómeno demográfico dual no solo altera la composición tradicional de las familias argentinas, sino que también impulsa un cambio estructural en la economía del cuidado, donde el desembolso dedicado al bienestar animal supera progresivamente a los gastos vinculados a la crianza humana en la mayoría de los hogares.

Colapso demográfico y descenso de nacimientos

Los datos oficiales confirman que la tasa de fecundidad en Argentina ha sufrido una erosión constante que se intensificó drásticamente en los últimos diez años. A comienzos de la década de 2000, el promedio histórico se situaba en 2,59 hijos por mujer, una cifra que comenzó a descender paulatinamente hasta alcanzar los 2,35 en 2015. Sin embargo, la reducción más pronunciada ocurrió en los años posteriores, evidenciando un cambio cultural y económico drástico en las decisiones reproductivas de la población.

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Según los datos consolidados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas (ONU), la tasa bajó de 2,24 hijos por mujer en 2016 a 1,88 en 2019. La tendencia negativa continuó su trayectoria descendente hasta ubicarse en 1,60 hijos por mujer en 2020. Las estimaciones más recientes, publicadas en 2024, indican que la cifra llegó a 1,50 hijos por mujer. Esta caída sostenida también se refleja en la cantidad absoluta de nacimientos registrados por el DEIS, con datos que muestran una desaceleración demográfica sin precedentes en la historia reciente del país.

Las proyecciones más actualizadas sugieren que esta tendencia no tiene señales de reversión a corto plazo. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva registra una tasa drásticamente menor de 1,3 en 2025, mientras que las proyecciones oficiales del INDEC contemplan valores cercanos a 1,27 hijos por mujer. En apenas ocho años, la Argentina ha experimentado una reducción significativa en la natalidad, representando un incremento cercano al 60% en la proporción de hogares sin hijos pequeños, lo que altera fundamentalmente la demanda de bienes tradicionales.

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Crecimiento sostenido de la población animal

En contraste directo con el declive humano, la población de mascotas en Argentina ha experimentado un boom demográfico y comercial que redefine el mercado de consumo. Mientras que en 2010 existían aproximadamente 31 mascotas por cada 100 habitantes, la tendencia se ha invertido y multiplicado en la última década. Dentro de este mercado en expansión, los gatos han mostrado el mayor crecimiento relativo, con una población que aumentó un 82%, pasando de 3,3 millones a 6,1 millones de ejemplares.

Por su parte, la cantidad de perros también ha aumentado significativamente, con un alza del 52%, alcanzando la cifra récord de 14 millones de animales. Esta dualidad en el crecimiento de las especies más comunes ha llevado a que la Argentina registre hoy una densidad de animales por habitante muy superior a la registrada hace una década. El consumo de alimentos balanceados, atención veterinaria y productos de higiene ha crecido al ritmo de esta expansión poblacional animal.

La mayor presencia de mascotas se corrobora mediante relevamientos de hogares realizados por Kantar Insights, los cuales muestran que el porcentaje de hogares con al menos una mascota pasó del 73% en 2017 al 76% en 2022, y al 80% en 2023. Un estudio más reciente de IBOPE difundido en 2026 indica que el 82% de los argentinos convive con al menos un animal en su hogar. Esta penetración masiva en el tejido social garantiza una base de consumidores leales para la industria del cuidado animal.

Proyecciones económicas hasta 2036

Para analizar el impacto futuro en la economía nacional, se han armado tres escenarios distintos que toman como punto de partida los datos de 2026, cuando se estimaba una población de 21,2 millones de perros y gatos para 46,5 millones de personas, es decir, 0,455 mascotas por habitante. En el escenario central, que sigue las proyecciones oficiales del INDEC, la fecundidad alcanzaría un piso de 1,24 hacia 2030 y una recuperación moderada hasta 1,32 en 2035, situándose en 1,40 en 2040. Interpolando, el año 2036 quedaría en 1,34, un promedio de apenas un 0,5% de suba por año.

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En cuanto a la tenencia de mascotas, el escenario central extiende la tendencia de los relevamientos del sector hasta 2036. Con una población humana estimada de 47,2 millones de habitantes según el INDEC, se proyecta que habrá 26,6 millones de perros y gatos. Esto resulta en 0,56 mascotas por habitante, o 56 cada 100 personas. Este ritmo representa un crecimiento anual del 2,15%, un porcentaje ligeramente menor al 2,5% que mostró el indicador entre 2010 y 2024, pero aún así significativo.

En este escenario central, la Argentina sumaría aproximadamente 5,4 millones de mascotas adicionales en los próximos diez años, lo que representa un aumento del 25% en la población animal, mientras la población humana crece apenas un 1,6%. En el escenario optimista, se imagina un rebote en la fecundidad de un 2% anual, hasta 1,55 hijos por mujer, por encima incluso del 1,40 que el INDEC proyecta para 2040. Incluso en el escenario más cauteloso, el indicador de mascotas por habitante pasaría de 0,455 a 0,50, reforzando la tendencia al alza.

Impacto en el gasto familiar y mercado

El cuidado de mascotas representa hoy un gasto relevante y estructural para las familias argentinas, alcanzando hasta el 20% del salario mínimo en su canasta básica. Esta presión presupuestaria refleja la priorización del bienestar animal como un gasto esencial y no discrecional. La composición de los hogares está cambiando definitivamente, y aunque hay un techo natural, ya que 8 de cada 10 hogares tienen mascota, el futuro crecimiento del mercado depende menos de nuevos hogares y más de tener más animales por hogar.

Existe un matiz importante en estos datos: la fecundidad podría recuperarse ligeramente en el mediano plazo, pero la tenencia de mascotas continuará creciendo. Esto refuerza la cautela para no leer una simple sustitución entre hijos y animales, sino un cambio más amplio en las formas de convivencia. La demanda de alimentos, productos especializados y servicios veterinarios se mantendrá sólida, impulsada por una población envejecida y hogares más pequeños que canalizan sus recursos afectivos y económicos hacia el cuidado de sus compañeros animales.