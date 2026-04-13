Crisis del PAMI: Ajuste de Milei y Caputo provoca colapso sanitario, denuncian clínicas y farmacias

Clínicas privadas y farmacias alertan sobre una 'tragedia humanitaria' debido al desfinanciamiento del PAMI, atribuyendo la crisis a las políticas de ajuste del gobierno de Milei y Caputo. El traslado masivo de jubilados a hospitales públicos y el retraso en los pagos agrava la situación, poniendo en riesgo la atención médica y la salud de los afiliados.

Tras los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento del PAMI , la obra social de los jubilados, clínicas privadas y farmacias han alertado sobre una inminente “tragedia humanitaria”. Esta situación crítica se atribuye a las política s de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , quienes han sido acusados de provocar un colapso en el sistema de salud. El traslado masivo de jubilados a los hospitales públicos, como consecuencia de la falta de acceso a la atención médica privada, ha generado un efecto dominó que asfixia las finanzas de los municipios y pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario en general. La problemática no es nueva, sino que se ha profundizado en los últimos meses, exacerbando las dificultades para garantizar la atención adecuada a los afiliados del PAMI .

La disminución de los fondos destinados al PAMI ha llevado a un deterioro significativo en la calidad de los servicios y en la capacidad de las clínicas y farmacias para cumplir con sus obligaciones. Los retrasos en los pagos, la obsolescencia de los valores prestacionales y la falta de actualización de las cápitas han provocado que muchas instituciones se vean imposibilitadas de cubrir los costos operativos, incluyendo salarios, medicamentos y otros insumos esenciales. Esta situación ha generado un círculo vicioso de endeudamiento, escasez de recursos y una creciente incertidumbre sobre el futuro de la atención médica para los jubilados. La ausencia de pago a proveedores y la acumulación de deudas, algunas con más de tres meses de antigüedad, han llevado a la suspensión de servicios y al cierre de unidades de asistencia, poniendo en peligro la vida y el bienestar de las personas mayores. El sector farmacéutico ha sido particularmente afectado, con el desabastecimiento de medicamentos y la imposibilidad de reponer los stocks, lo que compromete la continuidad de los tratamientos y el acceso a la salud.

La crisis del PAMI se ha convertido en un problema estructural y cíclico en Argentina, exacerbado por el déficit de origen y las políticas de ajuste implementadas por el gobierno actual. Diversos actores sanitarios advierten que la situación es insostenible y que el deterioro del sistema de salud ya no solo afecta a los jubilados, sino a toda la población en general. La sobrecarga del sistema público, la falta de recursos y el colapso de la cadena de pagos han puesto en jaque la continuidad de las prestaciones y han generado un clima de angustia y desesperación entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias. Las autoridades municipales han visto un aumento significativo en la demanda de atención médica en los centros de salud primaria, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y ha revelado la gravedad de la crisis. La situación descrita por los intendentes es de “extrema tensión”, lo que advierte sobre un inminente colapso sanitario si no se toman medidas urgentes para revertir el desfinanciamiento y garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.





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