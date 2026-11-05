Crisis de Ueno Bank y renuncia de Santiago Peña en Paraguay

El escándalo de Ueno Bank desató una crisis política en Paraguay, provocando la renuncia del presidente Santiago Peña y la intervención judicial del banco. Analizamos el impacto en 860 millones de dólares y el juicio político.

La estabilidad política de Paraguay ha sufrido un golpe sin precedentes tras la renuncia del presidente Santiago Peña. Este anuncio se produce en el contexto de una crisis financiera y judicial detonada por la intervención de Ueno Bank, una entidad digital que había captado la confianza de casi tres millones de ciudadanos. La medida, tomada este jueves, pone fin a un mandato que apenas comenzó en agosto de 2023 y busca preservar la paz social en un momento de alta tensión institucional.

La renuncia del mandatario paraguayo no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la exposición de fondos públicos en la entidad bancarizada. En menos de tres días desde la intervención, la situación derivó en la detención de directivos, cambios en la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) y la apertura de un proceso de juicio político contra el jefe de Estado. Peña justificó su decisión enfatizando la necesidad de proteger las instituciones democráticas y garantizar la recuperación de los ahorros privados.

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Origen y expansión acelerada de Ueno Bank

Ueno Bank nació en 2023 tras la transformación de una entidad vinculada al Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país. Adoptando un modelo de banca digital con estrategias agresivas de captación, la institución logró en pocos años reunir aproximadamente 2,9 millones de usuarios, cubriendo casi la mitad de la población paraguaya. Esta expansión masiva fue acompañada de una fuerte presencia pública como patrocinadora deportiva y nacional.

No obstante, este crecimiento vertiginoso estuvo marcado por la cercanía entre la propiedad del banco y el poder político. El presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, la sociedad matriz del banco, hasta el año 2025, fecha en la que desvinculó su participación. Este antecedente empresarial se convirtió en el eje central de las acusaciones que culminaron en su salida del cargo, generando desconfianza sobre la imparcialidad de las regulaciones financieras.

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Investigación de riesgos y advertencias internas

Las raíces del desmoronamiento financiero se remontan a advertencias técnicas circuladas en julio de 2026 dentro del Banco Central del Paraguay. Un memorando elaborado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, señalaba inconsistencias graves en los balances de Ueno Bank. La revelación pública de este documento por el diario ABC Color el 7 de septiembre expuso la negligencia en la supervisión previa al colapso.

La gestión de este riesgo interno se vio complicada por intervenciones políticas previas. Mediante el decreto 6329, emitido el 6 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo trasladó a Rivarola fuera de la supervisión bancaria y lo designó miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Este movimiento anticipado generó sospechas sobre la capacidad de fiscalización del Estado ante posibles irregularidades financieras en el sector privado.

Impacto en fondos jubilatorios y economía

La magnitud de la crisis se define por el volumen de recursos estatales comprometidos en la entidad privada. Estimaciones de gremios de asegurados paraguayos indican que los fondos públicos y previsionales superaban los US$860 millones. De esta cifra astronómica, alrededor de US$380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que generó una alarma nacional sobre la seguridad de los recursos destinados al pago de jubilaciones.

Santiago Peña había defendido públicamente estas inversiones de previsión social en octubre de 2024, minimizando los riesgos a pesar del debate creciente. La concentración de capital jubilatorio en una entidad privada vinculada a sus antiguos socios empresariales fue el detonante final del desgaste político. La prioridad actual, según anunció el expresidente, es garantizar la devolución de los ahorros afectados por el cierre repentino de la operación.

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Consecuencias institucionales y futuro político

La intervención de Ueno Bank ha dejado a casi tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus ahorros, creando una emergencia social y económica. La renuncia de Santiago Peña, que cumplía poco más de un año en la presidencia, deja al país en una transición incierta con menos de dos años restantes para completar el mandato constitucional. Las autoridades deben ahora gestionar la recuperación financiera mientras se resuelven las investigaciones judiciales sobre la gestión anterior.

El escándalo ha reconfigurado el panorama político paraguayo, demostrando la vulnerabilidad de las instituciones financieras ante la proximidad entre empresarios y gobernantes. La comunidad internacional y los mercados observan con atención cómo Paraguay maneja la devolución de los fondos y la estabilización del sistema bancario nacional. La crisis de Ueno Bank servirá como un caso de estudio sobre la necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos y la independencia de los organismos de control.