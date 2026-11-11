Crisis de Surco Nuevo: $2.226 millones en cheques y alerta en el agro bonaerense

La firma Surco Nuevo enfrenta una severa crisis de liquidez con más de 2.226 millones de pesos en cheques rechazados y deuda bancaria crítica, generando impacto en la cadena agropecuaria de Buenos Aires.

La empresa Surco Nuevo, con una presencia histórica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, se ha convertido en el centro de una creciente inquietud financiera dentro de la cadena agropecuaria regional. Los datos oficiales revelan que la compañía enfrenta serios problemas de liquidez que ya están repercutiendo negativamente en sus proveedores y productores locales.

Datos Críticos del BCRA

Los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exponen la magnitud del deterioro económico de la firma. La entidad ha emitido 58 cheques rechazados por un total de $2.226.843.346,50, lo que constituye una señal clara de falta de fondos disponibles para cubrir compromisos inmediatos.

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Además de los cheques sin cobertura, las obligaciones con entidades financieras superan los $4.277 millones. Esta cifra refleja el volumen de deuda bancaria que la compañía ha acumulado y que actualmente presenta dificultades significativas para su normal cancelación, afectando la confianza del sector.

Riesgo Bancario y Acreedores

El análisis detallado de la deuda bancaria permite identificar los niveles de riesgo por segmento crediticio. El segmento más comprometido corresponde a los préstamos clasificados en la situación 3, donde los deudores ya presentan problemas financieros confirmados. En este grupo, los compromisos ascienden a aproximadamente $2.280 millones.

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Entre los principales acreedores identificados en esta categoría de alto riesgo se encuentran instituciones como el Banco Nación, el Banco Provincia, Credicoop y Supervielle. La clasificación implica que estas entidades financieras han reconocido oficialmente las dificultades de pago de Surco Nuevo, trascendiendo un simple seguimiento preventivo.

También se registran compromisos bajo seguimiento especial, categoría correspondiente a la situación 2, donde aparecen entidades bancarias privadas y distintas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas sociedades permiten a las empresas obtener garantías para acceder al crédito, pero su inclusión en este segmento indica una tensión financiera considerable.

Finalmente, el registro muestra otros $444,9 millones en situación 1, considerada normal dentro del esquema de calificación crediticia del BCRA. La suma de todas las obligaciones bancarias permite dimensionar el volumen total de exposición financiera de la compañía ante el sistema bancario nacional.

Impacto en la Cadena Agropecuaria

La preocupación generada por Surco Nuevo excede el balance contable de la propia empresa, dado su rol central en la cadena de pagos. En el negocio agropecuario, las empresas que proveen insumos y reciben granos ocupan un lugar estratégico, financiando campañas y abasteciendo establecimientos.

Esta intermediación conecta a los productores con proveedores de insumos y compradores finales, por lo que una crisis de liquidez afecta directamente a otros actores comerciales. Las dificultades financieras de la firma ya comenzaron a repercutir sobre socios que mantenían operaciones activas con la misma.

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La operatoria de Surco Nuevo, construida durante más de 15 años, era diversificada y abarcaba la venta de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria agrícola y repuestos, además de servicios de asesoramiento técnico. La interrupción de estos flujos de financiamiento pone en riesgo la operatividad cotidiana de los campos locales.

Contexto de Crisis en el Sector

El caso de Surco Nuevo se analiza en un contexto de tensiones previas en la comercialización agropecuaria. Antecedentes como el de Huergo Cereales, un acopio de Chivilcoy, encendieron alarmas similares cuando más de 70 productores bonaerenses denunciaron falta de pagos por sus granos entregados.

En abril de 2026, tras la ausencia de propuestas concretas para recuperar sus fondos, un grupo de productores de la zona resolvió avanzar por la vía judicial. Este episodio judicial ilustra la gravedad de las fallas de pago que también afecta a Surco Nuevo en la actualidad.

La exposición financiera y las operaciones diarias de Surco Nuevo incluyen la comercialización de más de 40.000 toneladas de cereales y oleaginosas por campaña. Esta capacidad operativa se apoya en una planta propia de acopio y acuerdos con otras instalaciones de almacenamiento para el envío a puertos.

La situación actual invita a monitorear la evolución de los pagos y la capacidad de la empresa para reestructurar su deuda ante los acreedores identificados. El desenlace de esta crisis financiera determinará el impacto a largo plazo en la confianza y la estabilidad operativa del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires.