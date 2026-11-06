Crisis de Pauny y Metalfor: Caída histórica en el mercado argentino de maquinaria agrícola

La industria nacional pierde cuota frente a importaciones asiáticas. Pauny y Metalfor registran ventas en picada por costos financieros y competencia.

Las empresas argentinas Pauny y Metalfor atraviesan una profunda crisis financiera y comercial que ha desplazado a ambas del liderazgo en sus respectivos segmentos industriales. La falta de liquidez ha llevado a los trabajadores de la planta de Pauny en La Varillas a ocupar las instalaciones ante la falta de pago de salarios.

Deterioro profundo de Pauny en tractores

Pauny pasó de liderar el mercado nacional con un 24% de participación en 2021 a ocupar el cuarto puesto con apenas el 9,9% en 2026. La empresa vendió 1.387 tractores en 2021, pero sus patentamientos descendieron a 519 unidades cuatro años después.

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En los primeros diez meses de 2026, sobre un mercado total de 4.400 patentamientos, la fábrica radicada en Las Varillas registró apenas 348 unidades. Esto sitúa a la compañía en la cuarta posición, lejos de su dominio anterior. El volumen mensual de ventas cayó drásticamente de 115,6 tractares por mes en 2021 a 34,8 unidades mensuales en 2026, una reducción cercana al 70%.

La pérdida de posiciones fue progresiva: en 2021 ocupaba el primer lugar; en 2022 descendió al segundo; en 2023 quedó tercera y desde 2024 se mantiene en el cuarto escalón del mercado. John Deere lidera actualmente con una participación de 35,8%, mientras que Pauny queda relegada.

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Desplome de ventas de Metalfor en pulverizadoras

Metalfor, con sede en Marcos Juárez, también enfrenta una contracción severa. En 2021, la empresa patentó 250 pulverizadoras y concentró el 32% del mercado nacional. Aunque logró mantenerse entre las líderes y alcanzó el primer puesto en 2024 y 2025, su situación actual es precaria.

Entre enero y octubre de 2026, Metalfor acumuló 71 patentamientos, equivalentes al 14,1% del mercado. Comparado con 2021, sus ventas se retrajeron un 71,6%. El promedio mensual de ventas cayó de 20,8 pulverizadoras en 2021 a 7,1 unidades en 2026.

El mercado argentino de pulverizadoras autopropulsadas registró 782 patentamientos en 2021 y cerró el año pasado con 650 unidades, una reducción del 17%. En la actualidad, Metalfor ocupa el tercer puesto con una participación del 14,1%, detrás de empresas con mayor cuota como Plastron y CLAAS.

Explosión de la competencia importada y asiática

Ambas compañías perdieron participación en un escenario marcado por la contracción de la demanda, el aumento de los costos financieros y una competencia cada vez más intensa. La llegada de nuevas marcas, especialmente de China y de India, ha irrumpido en segmentos históricamente dominados por fabricantes nacionales.

El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) revela que la categoría "Otros" exhibe el mayor crecimiento. Entre enero y octubre de 2026, esa categoría acumuló 873 patentamientos, frente a las 382 unidades registradas en igual período de 2025.

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El salto fue de 491 unidades, equivalente a un crecimiento del 128,5%. Según Acara, esta expansión explica una transformación competitiva significativa que genera presión sobre los precios, las redes comerciales, los servicios posventa y el valor residual de los equipos.

Barreras estructurales para la industria nacional

El mercado argentino de tractores pasó de 5.864 unidades patentadas en 2021 a 5.259 unidades en 2025, una caída cercana al 10%. Sin embargo, el deterioro de Pauny y Metalfor fue considerablemente mayor al observado en sus respectivos mercados.

Los márgenes ajustados para los productores agropecuarios y la necesidad de renovación del parque de maquinaria no alcanzan para incentivar a la industria nacional. La irrupción de importaciones altera la dinámica tradicional, beneficiando a marcas de menor escala y mayor poder adquisitivo externo.

La situación refleja una tendencia común dentro de la industria argentina. Si bien los segmentos generales se redujeron, las ventas de las empresas históricas cayeron a un ritmo muy superior. La ausencia de políticas de financiamiento accesibles y la competencia desleal de equipos importados configuran un desafío estructural para el sector.