Argentina debe refinanciar US$20.000 millones en 2027. La caída de compras del BCRA y la dolarización electoral complican el financiamiento necesario para cubrir la deuda pública.

Argentina enfrenta un desafío financiero de magnitud crítica al inicio de 2027, con vencimientos de deuda externa y nacional que ascienden a la cifra precisa de US$20.000 millones. Esta obligación presupuestaria surge en un contexto políticamente sensible, coincidiendo con un año electoral donde la demanda de cobertura cambiaria por parte de los ahorristas argentinos se intensifica históricamente. La conjunción de estas dos fuerzas crea una presión significativa sobre las reservas del país.

Desafío de financiamiento y dependencia del FMI

Los análisis detallados de las consultoras Eco Go e IERAL, basados en los vencimientos de deuda programados, estiman un rango de financiamiento necesario entre US$17.000 y US$20.000 millones para el próximo año. La realidad numérica exige que el Tesoro Nacional cubra US$20.663 millones si se incluyen los certificados BOPREAL. Esta cifra representa un porcentaje mayoritario de las obligaciones totales, lo que transforma la búsqueda de liquidez en una tarea prioritaria para el equipo económico.

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La cobertura de este volumen depende casi exclusivamente de dos fuentes externas: los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de organismos internacionales multilaterales. El Ministerio de Economía no cuenta con suficiente capacidad de mercado local para absorber toda la demanda. Para lo que resta de 2026, los vencimientos en pesos pueden gestionarse con recursos internos, pero la divisa extranjera es escasa y vital para la estabilidad del tipo de cambio.

El próximo hito inmediato es la aprobación de la tercera revisión del programa con el FMI, prevista para principios de diciembre. Este evento desencadenará un giro de US$860 millones hacia la cuenta del Tesoro. Adicionalmente, otros organismos internacionales aportarían US$1.000 millones adicionales. Estos fondos son esenciales para comenzar el año con una liquidez mínima, aunque los analistas advierten que el nivel inicial de reservas será inferior al proyectado en el programa financiero de mediados de año, el cual estimaba US$3.700 millones en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

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Caída drástica en compras de divisas del BCRA

La dinámica operativa del Banco Central ha cambiado notablemente en los últimos meses bajo la presidencia de Santiago Bausili, reduciendo significativamente su ritmo de intervención en el mercado. Entre enero y junio, la entidad compraba un promedio mensual de US$1.900 millones. Esta cifra cayó a US$2.100 millones en julio, lo que indica una desaceleración temprana. Posteriormente, entre agosto y octubre, el promedio mensual se desplomó drásticamente a US$880 millones.

Esta reducción en la compra de divisas no responde a una menor entrada de dólares por parte del sector agropecuario. De hecho, la liquidación del campo trepó de US$2.300 millones a US$3.000 millones entre ambos períodos. Tampoco se debe al aumento de la compra de dólares billete, que subió de US$2.300 millones a US$2.600 millones. La paradoja radica en que el campo liquidó más, pero el Central compró menos, indicando que otros sectores de la economía demandan más divisas con mayor intensidad.

Las consecuencias inmediatas se reflejan en las reservas internacionales netas, que en la primera mitad del año crecían a un ritmo promedio mensual de US$1.300 millones. La desaceleración en las compras del banco central ha frenado esa acumulación, dejando al país más vulnerable ante shocks externos. Esta situación obliga a evaluar la viabilidad de mantener el tipo de cambio dentro de la banda cambiaria actual.

Presión electoral y demanda de cobertura cambiaria

La demanda de dólares por parte de los ahorristas minoristas no muestra signos de frenado, impulsada por la cercanía de las elecciones. La falta de un año para los comicios ya genera señales preocupantes en el mercado de cambios. Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios del Central, los argentinos adquirieron más divisas que la propia entidad monetaria durante lo que va del año, una situación que pone presión directa sobre el esquema cambiario vigente.

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El acumulado anual de compras de dólares billete asciende a US$20.149 millones, constituyendo el segundo mayor monto registrado para 2026. En el mismo período, el Banco Central lleva comprados más de US$16.000 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta divergencia entre la oferta oficial y la demanda privada es un indicador claro de desconfianza y anticipación de devaluación.

Riesgos externos y pronóstico para 2027

El test de fuego definitivo llegará en 2027. Si se mantiene el ritmo de los últimos meses, la dolarización de carteras típica de los períodos electorales podría ubicarse en más de US$24.000 millones. Los especialistas advierten que ese número se incrementará a medida que se aproxime la fecha de los comicios, lo que exigirá una estrategia de financiamiento robusta y anticipada.

La volatilidad de los mercados financieros globales complica aún más el escenario. Factores como el petróleo por encima de los US$100 y las tasas de interés globales altas presionan al alza el índice elaborado por JP Morgan. Este entorno macroeconómico internacional hace más difícil y costoso conseguir los dólares que el Ministerio de Economía necesita para cumplir con sus obligaciones de 2027.

Ante esta incertidumbre, los informes sugieren que cualquier recurso extraordinario debe formar parte de un 'Plan B', no ser el 'Plan A' del gobierno. El argumento se basa en la experiencia del Tesoro de Estados Unidos, que el año pasado compró pesos a un tipo de cambio cercano al 'techo' de la banda cambiaria, una operación costosa y excepcional. El gobierno debe asegurar que su 'bazuka' de dólares sea suficiente para calmar las expectativas del mercado sin agotar las reservas estratégicas.