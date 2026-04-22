Crisis de deuda en Argentina: El endeudamiento familiar alcanza niveles récord y dispara la morosidad

Un informe de Focus Market revela que la deuda de los hogares argentinos suma 39 billones de pesos, con una mora que se cuadruplicó en el último año y una creciente incapacidad de pago ante el impacto de la inflación.

La estructura económica de los hogares argentinos se encuentra actualmente bajo una presión sin precedentes, marcada por un endeudamiento que ha escalado a niveles críticos. De acuerdo con el reciente informe técnico elaborado por la consultora Focus Market , la deuda consolidada de las familias en Argentina ha alcanzado la cifra astronómica de 39 billones de pesos.

Este escenario se ve agravado por una realidad alarmante: 6 de cada 10 familias se ven obligadas a recurrir a financiamiento no bancario para costear gastos esenciales de supervivencia. El estudio, que integra una muestra representativa de 2.670 hogares con datos oficiales del Banco Central y la Encuesta Permanente de Hogares, dibuja un panorama de fragilidad financiera estructural donde la capacidad de repago ha quedado totalmente comprometida frente a la inflación y el estancamiento de los ingresos reales. El análisis detallado revela una transformación profunda en la composición de la deuda. Si bien en épocas anteriores el financiamiento dependía mayoritariamente de mecanismos informales, hoy el 55,1% de las familias mantiene compromisos directos con el sistema bancario. Con una deuda promedio de 5.702.809 pesos por hogar, la relación entre el endeudamiento y el salario promedio ha escalado hasta representar 3,46 salarios mensuales, una cifra que más que duplica los niveles observados hace apenas tres años. Este incremento en la carga financiera ha disparado la tasa de morosidad, la cual ha experimentado un salto exponencial al pasar del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, lo que representa una cuadruplicación de los niveles de impago en apenas doce meses, afectando transversalmente a tarjetas de crédito, préstamos personales y servicios básicos. La crisis ha desmantelado lo que sociológicamente se denomina la red de solidaridad familiar. El informe subraya una caída estrepitosa en los préstamos entre conocidos y familiares, que descendieron del 35,4% al 15,9% del total de las deudas informales. Este fenómeno indica que el entorno cercano de los ciudadanos ya carece de excedentes económicos para prestar asistencia, dejando a las familias desprotegidas y volcadas a fuentes de financiamiento más onerosas. Damián Di Pace, director de la consultora, enfatiza que si bien la reducción de las tasas de interés es un paso necesario para aliviar la carga sobre los presupuestos medios y bajos, no resulta suficiente por sí sola. Para revertir este ciclo de morosidad, es imperativo alcanzar una estabilidad macroeconómica sostenida y un aumento del poder adquisitivo. La delicadeza del momento se manifiesta con crudeza en los préstamos de montos pequeños, donde el 31,9% de la cartera ya registra irregularidades, evidenciando que el bolsillo de los trabajadores argentinos ha llegado a un punto de quiebre donde los precios de los servicios y bienes básicos superan ampliamente la capacidad de cobertura de los ingresos actuales





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Economía Argentina Deuda Familiar Morosidad Focus Market Inflación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisis económica: ¿adiós a una de las pepas más famosas de la Argentina?La compañía no desaparecerá del mercado sino que tercerizará su producción. Es un recurso ante las deudas históricas de la firma y la baja en el consumo.

Read more »

Crisis en Medio Oriente impacta precios del trigo y fertilizantes en ArgentinaLa inestabilidad en Medio Oriente está provocando un aumento significativo en los precios de insumos clave para la agricultura argentina, como el trigo y la urea, afectando la producción y el comercio internacional. El aumento de los fertilizantes supera al de los combustibles, generando preocupación en el sector.

Read more »

Crisis en la vitivinicultura argentina: el desplome del consumo interno desafía la supervivencia del sectorEl sector vitivinícola argentino atraviesa una crisis severa ante la caída sostenida del consumo interno, pasando de niveles históricos de 90 litros per cápita a cifras mínimas, lo que genera una migración de productores hacia otros sectores.

Read more »

¿Milei cambiará la economía argentina o la economía argentina lo cambiará a Milei?Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Crisis laboral en Argentina: advierten por el impacto del cambio productivo y la tecnologíaRoberto Rojas sobre la pérdida de puestos de trabajo

Read more »

Milei canta en Israel en medio de la crisis argentinaEl presidente Javier Milei interpretó la canción 'Libre' de Nino Bravo durante los festejos por el Día de la Independencia de Israel, generando controversia y debate sobre su enfoque en medio de la recesión económica y la conflictividad social en Argentina. La reacción de Benjamin Netanyahu fue de diversión y aplauso.

Read more »