Crisis aérea en EE.UU.: Fallas de L3Harris causan suspensión de vuelos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirma que L3Harris y fallas de mantenimiento provocaron la suspensión de despegues, no un ciberataque. Se esperan 41.000 vuelos afectados.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de los despegues ordenada el viernes no estuvo relacionada con un ciberataque, sino con fallas en un sistema aéreo obsoleto. El funcionario vinculó el incidente con los trabajos de mantenimiento de la empresa L3Harris, principal proveedor de tecnología para el control del tráfico aéreo del país, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar las causas exactas del colapso.

Sean Duffy descartó rotundamente cualquier intención maliciosa o intervención externa en el incidente. Durante una rueda de prensa, el titular del departamento señaló que fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Asimismo, indicó que su contratista o los equipos técnicos no cumplieron con los estándares requeridos, lo que provocó las interrupciones masivas del servicio aéreo nacional.

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Detalles del fallo técnico y mantenimiento

Según explicó Sean Duffy, el problema inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina. Este trabajo consistía en sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, una actualización necesaria pero que provocó una saturación crítica en el sistema de control de tráfico aéreo. La interferencia generada durante esta transición fue la causa directa de la suspensión de los vuelos.

El secretario de Transporte detalló que están tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris. También están evaluando si instalaron un enrutador defectuoso que contribuyó al colapso. Hasta el momento, las autoridades federales no han determinado cuál fue el fallo específico, pero mantienen la línea de que no existió ningún ataque informático.

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Bryan Bedford, administrador de la FAA, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna prueba de intenciones maliciosas detrás del problema en las telecomunicaciones. Bedford también descartó una relación entre el fallo del viernes con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA implementó en los últimos meses. Afirmó que es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción durante la crisis aérea.

Posiciones de las partes y modernización

Por su parte, L3Harris informó a través de un breve comunicado que está colaborando estrechamente con la FAA en la investigación para comprender las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los despegues. La firma afirmó que se toma muy en serio la suspensión de los despegues a escala nacional y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo.

En su nota oficial, L3Harris también reconoció que lleva adelante, en coordinación con la FAA, un proceso de modernización de la infraestructura de comunicaciones del Sistema Nacional del Espacio Aéreo. La compañía divulgó que la mayor parte de la labor está completada y que, con la seguridad y la fiabilidad como máximas prioridades, ha completado más del 70% de la conversión prevista de las comunicaciones del espacio aéreo del cableado de cobre tradicional a un sistema de fibra óptica.

Mientras se esclarecen los detalles técnicos, Sean Duffy insistió en su petición de más fondos al Congreso. El secretario solicitó 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea nacional. Duffy aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esta solicitud con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero, para garantizar la actualización tecnológica necesaria.

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Impacto y recuperación de los vuelos

El secretario de Transporte anunció el sábado que los aeropuertos del país estaban volviendo lentamente a la normalidad. Sean Duffy escribió en la red social X que los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y reafirmó que es seguro volar. No obstante, advirtió que seguirían produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprograman sus vuelos y redistribuyen las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan.

Bryan Bedford estimó que entre 4.000 y 5.000 vuelos de los 41.000 programados para el sábado probablemente no despegarían. El administrador de la FAA señaló que seguirían teniendo retrasos y cancelaciones, pero esto permitiría recuperar plenamente las operaciones al día siguiente. Menos de la mitad de los 20.000 vuelos afectados por la suspensión del viernes, que duró cuatro horas, lograron finalmente despegar.

Around 8.000 aviones pudieron ponerse en marcha una vez levantada la medida de suspensión. De los 12.000 vuelos que no pudieron recuperarse, 9.000 fueron rutas comerciales y unos 3.000 privados. Los aeropuertos más afectados por esta interrupción masiva fueron el O'Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan.

Ante la situación, varias aerolíneas eliminaron los cargos por cambios o cancelaciones para aliviar la carga a los pasajeros. Entre las compañías que ofrecieron esta flexibilidad se incluyen las estadounidenses American Airlines y United Airlines. La prioridad del Gobierno, según afirmó Sean Duffy, es garantizar que los viajeros puedan regresar a sus hogares de forma segura y lo antes posible, mientras se continúa la investigación técnica.