Crisis aérea en EE. UU.: FAA cierra aeropuertos por falla tecnológica

La FAA suspendió vuelos por horas debido a fallos en equipos antiguos. El gobierno culpa al Congreso. Se espera normalización para Acción de Gracias.

La Administración Federal de Aviación ( FAA) de Estados Unidos ejecutó la suspensión de tráfico aéreo nacional más prolongada en veinticinco años, cerrando todos los aeropuertos del país durante cuatro horas. Este cierre masivo, registrado el sábado, canceló más de 2.500 vuelos y retrasó cientos de operaciones adicionales, marcando el episodio de interrupción más grave desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. La medida obligó a mantener aeronaves en tierra y provocó una cadena de retrasos que las autoridades advierten podría extenderse durante días.

El colapso del sistema de control aéreo

La causa raíz de la interrupción nacional fue el fallo de un sistema informático clave de la FAA encargado de enviar avisos a los pilotos. Esta falla técnica dejó a los controladores aéreos sin capacidad de comunicación inmediata con las aeronaves, obligando a una pausa total en el despegue. Nadie se vio en peligro directo, ya que más de 3.000 vuelos aterrizaron de manera segura el viernes previo al colapso.

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Los controladores aéreos se enfrentaron a una situación sin precedentes al no poder hablar con los aviones en vuelo. La falta de esta capacidad de comunicación representaba un riesgo de seguridad inaceptable. Como resultado, el sistema tuvo que reiniciarse por completo antes de que un número limitado de vuelos nacionales pudiera despegar alrededor de las 8:15 de la noche, hora de Estados Unidos.

Debate político sobre financiamiento y tecnología

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó la responsabilidad del caos al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para nuevas tecnologías. Sean Duffy, secretario de Transporte, restó importancia al intento de implementar nuevas soluciones tecnológicas y sugirió que el problema residía exclusivamente en el equipo heredado y obsoleto. Duffy declaró que no esperaban este tipo de interrupción, pero reconoció que el sistema se reinició para seguir operando.

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Duffy negó que el nuevo sistema de la FAA impulsado por inteligencia artificial, diseñado para predecir problemas en el espacio aéreo, estuviera relacionado con el fallo del viernes. Señaló que todo el nuevo equipo desplegado no dejó de funcionar y que la culpa recae en todo el viejo equipo heredado. El secretario también advirtió que podrían producirse episodios similares en el futuro debido a la fragilidad de la infraestructura actual.

La agencia ya ha comenzado un proceso de renovación que comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobara 12.500 millones de dólares en fondos. Estas inversiones están destinadas a reemplazar miles de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica y a modernizar cientos de sistemas de radio. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de velocidad en la implementación de estas mejoras críticas para la seguridad nacional.

Impacto en pasajeros y previsión de recuperación

El caos afectó a miles de viajeros en todo el territorio estadounidense, con imágenes de pasajeros esperando largamente tras la suspensión ordenada. La FAA y las autoridades federales apuntaron que es probable que el sistema vuelva a operar con normalidad a tiempo para el pico de desplazamientos por Acción de Gracias, fecha que cae el 26 de noviembre. Esta proyección busca tranquilizar a los consumidores que planean viajes durante las festivas.

Expertos como Arroyo, ex piloto de United Airlines, han señalado que el problema parecía similar a interrupciones regionales previas, como la del noreste en septiembre vinculada a daños en fibra óptica o las breves fallas de radar en Newark el año pasado. A diferencia de la suspensión tras el 11 de septiembre, los aviones no recibieron órdenes de aterrizar de inmediato, y los pilotos probablemente podían comunicarse con los controladores en tierra en los aeropuertos, mitigando el pánico generalizado.

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A pesar de la normalización parcial del tráfico aéreo al final del sábado, la acumulación de vuelos cancelados y retrasados crea un efecto dominó. Las operaciones en los aeropuertos principales enfrentan congestiones logísticas que podrían extender las molestias más allá del fin de semana. La comunidad aérea espera que la claridad sobre las causas técnicas y la inversión futura restablezca la confianza en la robustez del sistema de control aéreo nacional.