Investigación judicial desmantela red criminal de 'La banda del dron' vinculada a familias Caamaño y Fernández Sáenz. Detenciones por asaltos a empresas en Gran Buenos Aires.

Operativo judicial detiene a integrantes de una organización criminal familiar en el Gran Buenos Aires, identificada como "La banda del dron", vinculada a los apellidos Caamaño y Fernández Sáenz. La estructura delictiva, formada por jóvenes criados en el ambiente ilegal de sus padres, es investigada por múltiples asaltos a empresas de insumos, frigoríficos y polos industriales en la provincia de Buenos Aires.

Estructura delictiva intergeneracional

La Fiscalía N° 7 de Quilmes, bajo la dirección del fiscal Cristian Sebastián Hernández, ha establecido que esta red operaba con una profunda confianza basadas en vínculos de sangre y socios previos. Los detenidos, autodenominados "primos" por haber crecido juntos en el hampa de sus progenitores, continuaron el legado familiar iniciado en décadas anteriores, perfeccionando sus métodos robóticos.

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Entre los integrantes se destaca un especialista en el uso de amoladoras industriales, quien era responsable de la apertura violenta de las cajas fuertes en los objetivos seleccionados. La banda contaba con una logística sofisticada que incluía el uso de drones para la vigilancia previa y la identificación de vulnerabilidades en los perímetros de seguridad de las empresas asaltadas.

Asalto a Kalop y métodos de corte

El 25 de octubre del año pasado, el grupo ingresó a la empresa Kalop en Bosques, partido de Florencio Varela, mediante el salto de un muro perimetral. Dentro de las instalaciones, utilizaron herramientas especializadas para forzar una caja fuerte, obteniendo 58 mil dólares, 40 millones de pesos, además de divisas de Uruguay, Colombia, Chile y Japón.

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El líder de la operación, Nazareno Fernández Sáenz, reconocido como experto en el corte de seguridad, explicó ante la justicia que poseía una colección personal de herramientas de gran porte. Asumió la responsabilidad de haber cedido dichas herramientas a Emiliano Caamaño por la absoluta confianza existente entre ambos miembros del grupo.

Ataques a Frigorífico Carindú y Smurfy Kappa

La escalada violenta del grupo incluyó el asalto al Frigorífico Carindú en Bernal el viernes 13 de febrero, liderado personalmente por Emiliano Caamaño y Nazareno Fernández Sáenz. Cinco días después, el 18 de febrero, la banda atacó la empresa Smurfy Kappa, cerca de la bajada de Bernal de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde fueron acusados ocho implicados.

El 25 de marzo, ocho sospechosos asaltaron el Polo Industrial de Abasto, robando 1.150 millones de dólares y 400 mil pesos de la oficina de un director de Miller. El grupo, compuesto por Emiliano Caamaño, Leandro Sartori, Franco Luna, Kevin Vildoza y Ariel Bagnarelli, escapó hacia una casa en un barrio privado de Hudson tras el hecho.