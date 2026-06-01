Crimen en Pilar: un hombre asesina a la pareja de su ex pareja y es capturado horas después

Un hombre mató a la nueva pareja de su ex pareja en Pilar y escapó, pero fue detenido horas más tarde en Escobar. El agresor tenía antecedentes penales y una medida de restricción por violencia familiar.

Un nuevo hecho de violencia extrema sacudió la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar , cuando un hombre fue asesinado en la vivienda de su pareja.

Según la investigación, el ataque fue perpetrado por la expareja de la mujer, quien había mantenido una relación con la víctima hasta aproximadamente un año y medio antes del crimen. El agresor llegó a la propiedad ubicada en la intersección de las calles Salta y San Jorge y comenzó a gritar desde el ingreso. Cuando la víctima se acercó, el criminal disparó en su contra.

El hombre recibió múltiples impactos de bala en el tórax y un brazo, lo que le causó la muerte en el mismo lugar. Tras cometer el homicidio, el sospechoso huyó del escenario y permaneció prófugo por varias horas. Elementos de policía de Pilar y Escobar realizaron tareas de inteligencia y vigilancia conjuntas que permitieron dar con su paradero en una vivienda del barrio Amancay, en la localidad de Maquinista Savio, Escobar, donde fue finalmente detenido.

En su poder se secuestró una pistola Bersa TPR, la cual sería el arma utilizada en el ataque. Cabe destacar que el acusado contaba con antecedentes penales y tenía una medida cautelar de protección por violencia familiar, lo que agrava la calificación del delito.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien continúa recabando testimonios y pericias para esclarecer los detalles del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y la reiteración de vulneraciones a medidas de protección.

A pesar de las restricciones impuestas, el agresor logró acceder a la vivienda de su expareja y ejecutar un plan que terminó en la muerte del nuevo compañero de ella. Este episodio evidencia las fallas en la aplicación de las medidas de seguridad y la necesidad de reforzar los protocolos de vigilancia para quienes tienen prohibiciones de acercamiento.

La víctima fatal no tenía relación directa con el historial de violencia del agresor, pero se convirtió en un blanco por su vínculo afectivo con la mujer, lo que refleja la expansión del riesgo en estos casos. Las autoridades judiciales deberán determinar si hubo una planificación previa y si existieron negligencias en el cumplimiento de la orden de restricción. Las fuerzas policiales destacaron la coordinación interdepartamental como clave para la captura del sospechoso en tiempo récord.

La rapidez en su localización en Escobar, pocas horas después del homicidio, sugiere que existía un seguimiento previo o que el imputado no logró ocultarse eficazmente. Sin embargo, la pregunta que surge es por qué un hombre con medidas cautelares en su contra pudo movilizarse libremente y cometer un asesinato sin ser interceptado antes.

Organizaciones de defensa de las víctimas de violencia familiar suelen señalar que los sistemas de monitoreo electrónico y las patrullas especializadas son insuficientes para garantizar la integridad de las personas en riesgo. Este caso podría sentar un precedente para exigir responsabilidades tanto al sistema judicial como al de seguridad, si se demuestra que hubo oportunidades desaprovechadas para impedir la tragedia.

El fiscal Quintana deberá profundizar en las circunstancias que rodearon la fuga y captura, así como en el historial penal del detenido, para definir si se le dicta la prisión preventiva y bajo qué cargos específicos se formalizará la acusación





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