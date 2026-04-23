Crimen en Comodoro Rivadavia: Asesinan a testigo clave en juicio por homicidio

Un joven que debía testificar en el juicio por el asesinato de su hermano fue víctima de un ataque a tiros en Comodoro Rivadavia, Chubut, junto a una mujer. El hecho ha generado conmoción y reavivado la disputa entre dos familias con un largo historial de violencia.

Un trágico incidente ha sacudido a Comodoro Rivadavia , Chubut , en la madrugada de este miércoles. Rodrigo César Pedro Nieves, un joven de 24 años, y Agustina Asencio, una mujer que lo acompañaba, fueron asesinados a tiros en el barrio Pueyrredón.

El ataque, perpetrado con una brutalidad impactante, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y ha reabierto viejas heridas en una ciudad marcada por la violencia y las disputas familiares. La investigación preliminar revela que Nieves y Asencio circulaban en un Peugeot 208 de color gris cuando fueron interceptados y atacados por ocupantes de otro vehículo en la zona conocida como “Las 1008 viviendas”.

Los perpetradores, sin mediar palabra, desataron una lluvia de disparos contra el vehículo, impactando directamente en el sector delantero. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes al llegar a la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado encontraron el automóvil con múltiples impactos de bala.

Rodrigo Nieves, lamentablemente, ya había fallecido al volante, mientras que Agustina Asencio, gravemente herida, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus heridas horas después. El fiscal Julio Puentes informó que se registraron entre 12 y 13 disparos, lo que sugiere un ataque premeditado y ejecutado a corta distancia.

Este horrendo crimen adquiere una dimensión aún más escalofriante al considerar que Nieves debía declarar este jueves como testigo clave en el juicio por el asesinato de su hermano, Matías Nieves, ocurrido en enero del año pasado en el barrio Jorge Newbery. Agustín Ernesto Vera, presunto autor del crimen de Matías, está imputado en la causa, y la familia Vera mantiene una larga y conflictiva disputa con los Nieves, con un historial de enfrentamientos violentos y homicidios en la ciudad.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que el ataque a Rodrigo Nieves esté directamente relacionado con su inminente testimonio en el juicio de su hermano, buscando silenciarlo y obstaculizar la búsqueda de justicia. Se están analizando exhaustivamente las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los atacantes y reconstruir la secuencia de los hechos.

Además, se ha incautado el teléfono celular de la víctima en busca de mensajes o amenazas que puedan arrojar luz sobre el móvil del crimen. Curiosamente, horas antes de ser asesinado, Nieves publicó mensajes desafiantes en sus redes sociales, lo que sugiere que podría haber estado consciente del peligro que lo acechaba. En uno de sus mensajes escribió: “Salió el atrevido a las calles. Así que agárrense gatos”, mientras que en un video agregó: “Sabelo gato materialista, sentite zarpado”.

Estas publicaciones, aunque ambiguas, podrían interpretarse como una provocación o una advertencia dirigida a sus enemigos. El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ha reaccionado con firmeza ante este trágico suceso, exigiendo el arresto de los miembros de ambas familias involucradas en la disputa.

En un video publicado en su cuenta de X, Torres calificó el crimen como “la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad”. El gobernador también recordó que Rodrigo Nieves había sido condenado en 2019 por matar a un mecánico, aunque cumplió menos de 6 años de prisión de los 14 años inicialmente impuestos.

Torres enfatizó que la solución no es suspender ningún juicio, sino imponer condenas ejemplares a los culpables y mantenerlos encarcelados. Además, instó a los jueces a actuar con valentía y a no dejarse intimidar por el miedo, y solicitó la aplicación de la Ley Antimafias y todas las herramientas legales disponibles para desmantelar estas organizaciones criminales.

Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia y la impunidad que azotan a Comodoro Rivadavia, y de garantizar la seguridad y la justicia para todos sus ciudadanos. La muerte de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio es una tragedia que no puede quedar impune, y que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades





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