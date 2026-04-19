Crimen de Vica Monteros en Córdoba: un detenido y la hipótesis de un ataque premeditado

A cinco días del brutal asesinato de Vica Monteros, arquitecta trans cordobesa, la investigación avanza con un detenido y peritajes psiquiátricos. La principal hipótesis apunta a un ataque por parte de alguien conocido, con intentos de encubrimiento mediante un incendio provocado.

Cinco días han transcurrido desde que un acto de violencia extrema conmocionara al barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba , marcando el trágico final de Vica Monteros , una arquitecta trans de 44 años. La investigación en torno a su brutal asesinato a puñaladas está sumando pruebas y avanzando en sus diligencias judiciales.

Hasta el momento, las autoridades han logrado la detención de Maximiliano Sallito, un joven de 27 años, quien ha sido formalmente imputado por homicidio calificado, considerando las agravantes de alevosía y ensañamiento. El sospechoso fue localizado el pasado miércoles, tres días después de perpetrado el ataque, generando alivio entre quienes clamaban por respuestas rápidas en este caso. En paralelo a la labor policial y de investigación, el fiscal Guillermo González ha ordenado la realización de pericias psiquiátricas exhaustivas al acusado, buscando comprender su estado mental y posible perfil psicológico. Paralelamente, se continúa analizando minuciosamente el entorno del detenido y su perfil individual, con el objetivo de recabar información que arroje luz sobre los motivos detrás de este terrible crimen, los cuales aún no han trascendido públicamente. El suceso que dio origen a esta investigación se desencadenó el lunes, cuando vecinos alertaron sobre un incendio en una propiedad situada en la calle Mendoza al 300. La rápida intervención de los bomberos y la policía permitió acceder al interior de la vivienda, donde lamentablemente se descubrió el cuerpo de Vica Monteros. Fue encontrado boca abajo, presentando múltiples heridas de arma blanca, un detalle que desde el inicio sugirió la brutalidad del ataque. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Monteros fue asesinada por una persona conocida, a quien ella misma habría permitido el acceso a su hogar. Las primeras reconstrucciones de los hechos sugieren que el atacante, tras apuñalarla en repetidas ocasiones, intentó encubrir su crimen. Para ello, se cree que intentó provocar un incendio con el propósito de generar una explosión, una acción que se sustenta en el hallazgo de las llaves de gas abiertas en la escena. Esta maniobra criminal, de haber tenido éxito, habría destruido pruebas cruciales y dificultado enormemente la labor investigativa. La causa ha ido tomando forma y avanzando significativamente gracias al análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona, que han permitido seguir los movimientos y reconstruir las horas previas y posteriores al crimen. Asimismo, la recolección de testimonios de vecinos, amigos y conocidos de Vica Monteros ha sido fundamental para perfilar el entorno de la víctima y del posible agresor. Los resultados de la autopsia han aportado detalles cruciales sobre la mecánica de las lesiones, confirmando la violencia ejercida. Con todos estos elementos en mano, los agentes policiales llevaron a cabo diversos allanamientos en domicilios relacionados con el sospechoso, lo que finalmente condujo a su detención. Maximiliano Sallito fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde permanecerá a la espera de las próximas etapas del proceso judicial. Es importante destacar la figura de Vica Monteros, una profesional reconocida en su ámbito y una activa militante por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Nacida en Tucumán, se trasladó a Córdoba para desarrollar su carrera como arquitecta, dejando una huella importante en la provincia. Su compromiso social la llevó a fundar el primer equipo de fútbol gay de Córdoba, denominado “Fuma Espuma”. Voceros de esta organización deportiva han expresado públicamente su dolor y repudio, manifestando la posibilidad de que se trate de un crimen de odio. Sus palabras resuenan con fuerza: Justicia por nuestrx amigx Vica, fundadora de Fuma Espuma. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad, un llamado a la reflexión y a la acción contra la discriminación y la violencia que aún sufre el colectivo LGBTIQ+





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