Este texto explora la rica historia de las creencias y supersticiones populares en América Latina, desde las más primitivas hasta las actuales. Se presentan casos emblemáticos como la luz de campo, el duende paraguayo, el gaucho Mamerto Gil y La Llorona, entre otros.

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido creencias espirituales o religiosas. Las más primitivas: el sol, la luna, la lluvia, la tierra, el fuego, etc., siendo entendible que los fenómenos naturales hayan sido los que captaran mayor atención y respeto en sociedades primitivas.

De ahí se forman posteriormente las leyendas, los mitos y las supersticiones. El campo siempre fue un área fértil en estos temas; muchos casos son toda una iconografía acerca de lo inexplicable o lo sobrenatural y en otros se ha tomado un referente o personaje en quien depositar la fe y la esperanza. Es la creencia popular armando imaginería, modelos propios y autóctonos. Veamos algunos casos de nuestro país..





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