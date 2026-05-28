El Banco Provincia ofrece créditos para profesionales y comerciantes independientes con tasas y sistemas de amortización flexibles. La institución se posiciona como la opción de mayor agilidad para el segmento de consumo y libre disponibilidad con montos de escala.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas. Te puede interesar que el Banco Provincia ofrece créditos para profesionales y comerciantes independientes con tasas y sistemas de amortización flexibles.

La institución se posiciona como la opción de mayor agilidad para el segmento de consumo y libre disponibilidad con montos de escala. En cuanto a política de cancelación, es de las más flexibles del mercado privado. Se requiere un año de antigüedad para profesionales y 2 años para comerciantes independientes, pero compensa con la celeridad de acreditación, que suele ser inmediata para clientes pre-aprobados.

El Certificado MiPyME es especializado en el segmento de emprendedores que cuentan con la cuota del préstamo no debería superar el 30% o 35% de los ingresos netos mensuales. Es indispensable tener un buen historial crediticio, ya que cualquier atraso en tarjetas de crédito o servicios financieros previos, incluso de montos pequeños, reduce drásticamente las chances de acceder a las líneas de fomento. La TNA es del 74% (fija) con plazos de hasta 72 meses.

Si no se adhiere al paquete, la tasa asciende al 91%. El Banco Provincia ofrece montos escalonados según la categoría: hasta $1.200.000 (Cat. A y B), $2.000.000 (C a E) y $4.000.000 (F en adelante)





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