Créditos Hipotecarios: Claves para Acceder a la Vivienda Propia y la Crisis del Financiamiento a las Pymes

Una experta en finanzas analiza la importancia de los créditos hipotecarios como vía para la vivienda propia y advierte sobre la crisis de financiamiento que enfrentan las pymes, destacando la necesidad de medidas para apoyar al sector productivo.

La especialista en finanzas y experta en pymes, Piacentini, destaca la importancia crucial de los créditos hipotecarios como una herramienta fundamental para acceder a la vivienda propia. Considera estos instrumentos financieros como una vía viable y atractiva, especialmente en el contexto actual.

Piacentini enfatiza que estos préstamos, ajustados por inflación, ofrecen plazos extensos, incluso hasta 30 años, lo que se traduce en cuotas iniciales más accesibles y manejables para los solicitantes. La experta explica que el sistema está diseñado para mitigar el riesgo de mora, adaptándose a la evolución de los ingresos y los precios, lo que proporciona mayor estabilidad financiera a los deudores. Además, resalta el crecimiento significativo del crédito hipotecario en el último año, con más de 40,000 préstamos otorgados, a pesar de las fluctuaciones en las tasas de interés. \Para acceder de manera efectiva a un crédito hipotecario, Piacentini recomienda un análisis exhaustivo y comparativo de las diferentes opciones disponibles. Subraya la necesidad de evaluar al menos tres entidades bancarias distintas, utilizando simuladores para comprender a fondo los costos asociados y las condiciones específicas de cada préstamo. Advierte sobre las variaciones significativas en las tasas de interés, que pueden oscilar entre el 6% y el 12% dependiendo de la institución financiera. Asimismo, destaca la existencia de beneficios adicionales, como bonificaciones en las tasas de interés para aquellos que acreditan sus haberes en la misma entidad, como es el caso del Banco Nación. Otro aspecto relevante es la posibilidad de sumar ingresos familiares, permitiendo ampliar el monto del crédito y acceder a cuotas más elevadas, siempre dentro de los límites establecidos. Piacentini también valora positivamente los programas con tasas subsidiadas, impulsados por entidades públicas como el Banco Ciudad, que ofrecen condiciones más favorables para la adquisición de vivienda, particularmente en determinados circuitos. \Sin embargo, Piacentini expresa su preocupación por la crítica situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en relación con el financiamiento productivo. Señala la dificultad para acceder a créditos debido a las altas tasas de interés, lo que impacta negativamente en la actividad económica. Advierte sobre el endeudamiento generalizado de las familias y la falta de liquidez en el mercado, factores que limitan la demanda y frenan el crecimiento. Desde el sector empresarial, se reclama la implementación de medidas estructurales, como créditos más económicos para estimular la demanda y un alivio fiscal para las pymes. Piacentini también destaca la falta de herramientas para regularizar las obligaciones tributarias, lo que agrava la situación financiera de las empresas. Concluye enfatizando la urgencia de políticas que brinden apoyo al sector productivo, promoviendo su desarrollo y estabilidad en el contexto económico actual





perfilcom / 🏆 10. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crédito Hipotecario Vivienda Pymes Financiamiento Tasas De Interés Inflación Endeudamiento Alivio Fiscal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANSES: las claves a las que los jubilados deberán estar atentos en abrilEl nuevo haber para los beneficiarios además del monto adicional que seguirá vigente este mes.

Read more »

Nueve claves de expertos para una alimentación cardiosaludable: qué hay de nuevoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Ex director del Banco Nación: “Los créditos no eran para viviendas premium para los funcionarios”Claudio Lozano MF 8/4/2026

Read more »

Guillermo Poch: “El 77% de la tasa de interés está compuesta por impuestos”Guillermo Poch sobre créditos bancarios

Read more »

Subsidio de luz en abril: cómo hacer la inscripción y quiénes pueden accederLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

¿Haber tomado ese crédito mató gente?: La extraña defensa de MileiEn una entrevista en la TV Pública, el Presidente defendió a funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación y volvió a atacar a la prensa.

Read more »