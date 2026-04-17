Crédito Hipotecario: Tasas Bajan y Reactivan el Mercado Inmobiliario, Pero el Acceso Sigue Restringido

Las tasas de interés para créditos hipotecarios en Argentina han caído a niveles cercanos al 9,4%, marcando un cambio de tendencia tras meses de alzas que habían frenado las operaciones inmobiliarias. Si bien esto ha revitalizado las consultas y la concreción de ventas, el acceso al financiamiento sigue limitado por requisitos de ingresos y scoring, a pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones.

En abril, el mercado de crédito hipotecario experimentó un giro significativo. Diversas instituciones financieras revisaron a la baja sus tasas de interés, llevando el promedio del sistema a un 9,4%, una cifra que no se veía desde julio de 2025. Este ajuste representa una corrección bienvenida tras meses con tasas superiores al 10%, las cuales habían desalentado la obtención de financiamiento y provocado una notable disminución en las ventas del sector inmobiliario. La repercusión de esta situación se hizo patente en la reducción de escrituras tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia, registrando caídas promedio cercanas al 15% en comparación con el verano de 2025.

La renovada competencia entre bancos, motivada por una mayor liquidez y la urgencia por otorgar préstamos, ha revitalizado la dinámica comercial del sector. Se anticipa un repunte en las operaciones inmobiliarias que involucren apalancamiento crediticio a partir de mayo. En las últimas semanas, se han observado recortes de tasas considerables en varias entidades, con algunas reducciones que superan los cinco puntos porcentuales. Este movimiento marca un cambio sustancial respecto al panorama de la segunda mitad de 2025, cuando el elevado costo del financiamiento marginó a una gran parte de la demanda potencial.

Actualmente, varias líneas de crédito hipotecario vuelven a ubicarse en un dígito, aunque la disparidad en las condiciones persiste según el perfil del solicitante, sus ingresos y otros factores. La disminución de las tasas de interés tiene un impacto directo y positivo en el sector inmobiliario. Cada punto porcentual que baja la tasa se traduce en una cuota mensual menor y, consecuentemente, en una mayor capacidad de acceso al crédito. Durante el período de tasas altas, numerosas transacciones inmobiliarias quedaron inconclusas, ya que la escasez de financiamiento limitó tanto el volumen de operaciones como el universo de compradores elegibles. Con este nuevo escenario, se observa un resurgimiento en las consultas y la reactivación de operaciones que se encontraban en pausa, particularmente en el segmento de acceso a la primera vivienda.

El factor determinante para acceder a un crédito hipotecario sigue siendo el nivel de ingresos del solicitante. Para adquirir una propiedad valorada en 100.000 dólares, considerando una financiación del 70% al 80%, el monto del crédito necesario oscilaría entre 70.000 y 80.000 dólares. Con las tasas de interés actuales, la cuota inicial se situaría aproximadamente entre 750.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la entidad bancaria, el plazo del crédito y el perfil crediticio del cliente. Esto implica que se requieren ingresos mensuales formales de entre 3 y 4 millones de pesos, asumiendo la regla general de que la cuota no debe exceder el 25% de los ingresos.

Este cálculo pone de manifiesto la principal limitación del sistema: aun con tasas más bajas, el acceso al crédito sigue siendo un desafío considerable. Más allá del costo financiero, las entidades bancarias mantienen requisitos estrictos para la aprobación de créditos. Se exige la presentación de ingresos formales y comprobables, una antigüedad laboral mínima y un historial crediticio impecable. En muchos casos, el puntaje crediticio requerido (scoring) se mantiene en niveles elevados, lo que restringe el número de personas que cumplen con los criterios de calificación. No obstante, se mantiene la posibilidad de sumar ingresos familiares, una herramienta esencial para ampliar la capacidad de financiamiento de los hogares. En este contexto, el Banco Nación ha decidido reducir a 800 puntos el nivel de scoring exigido para sus créditos hipotecarios, buscando así mejorar las condiciones de acceso para un mayor número de solicitantes.

El mercado inmobiliario evidencia una mejora en las condiciones crediticias, pero sin alteraciones estructurales profundas. La reducción de las tasas de interés ha impulsado las consultas y la concreción de operaciones, aunque el crédito hipotecario está aún lejos de alcanzar niveles de masificación. Federico González Rouco, economista especializado en el mercado inmobiliario y consultor de Empiria Consultores, advierte que la baja de tasas no soluciona el problema estructural del sistema. Según su análisis, el inconveniente principal no reside en la demanda, que se mantiene alta, sino en la oferta de crédito, especialmente en la falta de financiamiento a largo plazo. Explica que los bancos se ven limitados por el descalce entre los depósitos a corto plazo y los préstamos a plazos de 20 o 30 años, lo que restringe la expansión del crédito hipotecario.

Asimismo, Rouco señala que, incluso con la tendencia a la baja de las tasas, no se vislumbra una recuperación acelerada en el corto plazo. Estima que podría haber estabilidad mientras continúe la disminución de las tasas, pero descarta un salto significativo en el volumen de crédito. Para el especialista, la consolidación de condiciones macroeconómicas estables y el desarrollo de instrumentos financieros innovadores son claves para lograr una ampliación sostenida del acceso al crédito hipotecario.

Por su parte, Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, destaca que el interés de la demanda por acceder a créditos hipotecarios se mantiene firme, pero el sistema actual aún no logra canalizarlo eficientemente. Salinas afirma que el interés de la población es alto y constante, y que la oferta de crédito debe volverse más flexible para poder absorber esta demanda, siempre y cuando el negocio siga siendo rentable para las entidades bancarias. Reconoce la tendencia positiva de las tasas, pero subraya que existen límites para esta mejora. Concluye que lo más alentador es la tendencia descendente de las tasas y el esfuerzo de los bancos por mejorar las condiciones, lo que demuestra que el crédito hipotecario sigue siendo un producto relevante en sus agendas.





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