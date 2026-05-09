Creciente morosidad en pagos de créditos afecta a familias y bancos

La morosidad en el pago de créditos ha aumentado en las últimas décadas, especialmente en las familias y en los balances de los bancos. Según el último dato oficial, a febrero, los pagos atrasados en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzaron el 11,6% y el 13,8% del total, respectivamente. En el segmento no bancario, el deterioro de la cartera fue mucho mayor. El ministro Luis Caputo afirmó que se generó cierta mora adicional debido a que los bancos no estaban acostumbrados a prestarle al sector privado y que la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación se iba a disparar y les iba a licuar. Según el funcionario, los picos de mora están quedando atrás y el crédito volverá a crecer. La consultora Qualy identificó dos fases en el deterioro del ingreso real y la acumulación de deuda, que se transformó en mora. Los bancos están haciendo un manejo cuidadoso de la situación y reconocen el nivel creciente de morosidad, aunque coinciden con Caputo en que el pico está quedando atrás. Para reducir la morosidad, se necesita una mejora en el poder adquisitivo y una baja real del costo de financiamiento.

La morosidad en el pago de créditos afecta especialmente a las familias y a los balances de los bancos. Según el último dato oficial , a febrero, los pagos atrasados en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzaron el 11,6% y el 13,8% del total, respectivamente.

En el segmento no bancario, el deterioro de la cartera fue mucho mayor. El ministro Luis Caputo afirmó que se generó cierta mora adicional debido a que los bancos no estaban acostumbrados a prestarle al sector privado y que la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación se iba a disparar y les iba a licuar. Según el funcionario, los picos de mora están quedando atrás y el crédito volverá a crecer.

La consultora Qualy identificó dos fases en el deterioro del ingreso real y la acumulación de deuda, que se transformó en mora. Los bancos están haciendo un manejo cuidadoso de la situación y reconocen el nivel creciente de morosidad, aunque coinciden con Caputo en que el pico está quedando atrás. Para reducir la morosidad, se necesita una mejora en el poder adquisitivo y una baja real del costo de financiamiento





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