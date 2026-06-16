Crece la presión opositora contra el jefe de Gabinete: interpelación y moción de censura en el Congreso

Diputados y senadores de distintos bloques impulsan iniciativas para interpelar al jefe de Gabinete y avanzar con una moción de censura por inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La presión opositora contra el jefe de Gabinete se intensifica en el Congreso argentino. Diputados y senadores de distintos bloques impulsan iniciativas para interpelar al funcionario y avanzar con una moción de censura , en medio de cuestionamientos por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas .

Mientras el Gobierno busca sostenerlo, la oposición no cede y busca reunir los apoyos necesarios para tratar estos proyectos en el recinto. El escenario político se ha visto sacudido por las revelaciones sobre las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete, que presentó rectificaciones y omitió información relevante según los denunciantes. Tanto la oposición dura como sectores que hasta hace poco apoyaban al oficialismo ahora exigen explicaciones y una definición sobre su continuidad.

En la Cámara de Diputados, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio, donde se debatirán pedidos de informes, interpelaciones y una eventual moción de censura contra Adorni. El PRO analiza su postura, aunque algunos sectores ya comenzaron a tomar distancia del oficialismo. La UCR mantiene conversaciones internas para definir una posición común junto a sus aliados del interbloque Fuerzas del Cambio, integrado también por el MID y legisladores cercanos a Karina Banfi.

Este cambio de postura marca un quiebre respecto a mayo, cuando una sesión similar fue suspendida por falta de apoyos. En aquella oportunidad, el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas optaron por no dar quórum para evitar un enfrentamiento directo con el Gobierno.

Sin embargo, la polémica generada por la presentación de la declaración jurada del funcionario y sus explicaciones posteriores despertaron cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo. Las inconsistencias incluyen diferencias entre los bienes declarados y los registros oficiales, así como movimientos financieros no justificados. En el Senado, la ofensiva opositora también avanza.

El interbloque peronista presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a interpelar al jefe de Gabinete y avanzar en el tratamiento de una moción de censura, para responder sobre las presuntas irregularidades detectadas en sus presentaciones ante organismos de control. Los legisladores opositores sostienen que existen inconsistencias, omisiones y rectificaciones que deben ser aclaradas públicamente.

No obstante, la oposición enfrenta dificultades reglamentarias para avanzar con ambas medidas, ya que tanto en Diputados como en el Senado se requiere una mayoría especial de dos tercios para aprobarlas sin dictamen previo de comisión, un número que hoy aparece fuera de su alcance. Por ese motivo, la estrategia inmediata apunta a reunir quórum y conseguir el emplazamiento de las comisiones correspondientes para habilitar el debate formal de los proyectos.

De prosperar ese camino, el oficialismo se vería obligado a abrir una discusión que hasta ahora logró mantener bloqueada, prolongando además la exposición pública de un caso que sigue generando ruido político dentro y fuera del Gobierno. La crisis se profundiza a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la oposición confía en que el desgaste forzará una salida anticipada del funcionario





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